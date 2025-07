Calvera : il Borgo dei Palazzi Bianchi si veste a festa

A nord-est, il primo presidio del Parco Nazionale del Pollino è il borgo di Calvera il quale possiede tutti i requisiti per soddisfare le aspettative del turista appassionato di viaggi inconsueti, cioè fuori binario ma volti a consumare esperienze nuove e pure genuine.

Calvera, una delle tante meraviglie dei territori italiani ancora ignorati ma ricchi di storia e di tradizioni secolari, è un luogo da metabolizzare, non solo tramite il patrimonio storico, artistico, monumentale, gastronomico

ma anche attraverso il costume delle persone rimaste, come elemento emblema di quotidianità paesana fortemente singolare che, spontaneamente rende al turista una formula di partecipazione attiva, esperenziale, storicamente vissuta all’interno della comunità.

Ad agosto parte la stagione dei grandi eventi estivi calveresi; sono tantissime le manifestazioni in programma, grazie alla passione ed alla dedizione dei tanti volontari appartenenti alle diverse associazioni operanti nel borgo.

Il calendario estivo della Pro Loco Calvera Aps esordisce con la tradizionale manifestazione „Orgoglio Calverese‟ (festa dell’emigrante) che si terrà il giorno 8 agosto in collaborazione con la Fondazione Dr. Nicola ed Emilia Mobilio.

La serata si svolgerà in Piazza Risorgimento, approdo congeniale del borgo di Calvera e punto ideale anche per chi volesse seguire lo spettacolo da casa, grazie alla particolare posizione della piazza che funge

da anfiteatro, intorno al quale si erge a semicerchio l’intero paese.

La manifestazione è dedicata a Calvera ed ai suoi cittadini, in particolare a coloro che sono emigrati ma continuano ad amare e frequentare il paese; nella circostanza verranno consegnati dei riconoscimenti ai nativi

che si sono distinti, seppure altrove, ponendo in risalto le lodevoli note conseguite.

Gli appuntamenti proseguono con la “Festa al Vecchio Lavatoio” che si terrà il 19 agosto. La manifestazione, originariamente ideata dal gruppo di operatori del cantiere di Calvera, è stata affidata alla Pro Loco con l’intento di promuovere e valorizzare un angolo del piccolo borgo che è ricco di una diversità biologica molto variegata, laddove è ubicato l’antico lavatoio.

Lo scopo è quello di indurre i partecipanti ad uno spunto riflessivo sul fatto che esiste un equilibrio tra uomo

ed ambiente e che questo equilibrio è eccessivamente precario, perciò di sensibilizzare nel condividere una filosofia a basso impatto ambientale proponendo un trend di vita riverente, più consapevole, cioè etica ma sostenibile.

Il 24 agosto si terrà la nona edizione di “Antichi Mestieri Nuovi Orizzonti”. L’iniziativa è volta a ravvivare l’essenza di antichi mestieri che potrebbero rappresentare interessanti opportunità per i giovani, soprattutto grazie alla rivalutazione dell’artigianato in combinazione con le nuove tecnologie.

La riscoperta di queste professioni, spesso legate a tecniche manuali e tradizioni tramandate, ha lo scopo di offrire sbocchi lavorativi in settori specifici e può essere un valore aggiunto per chi cerca un’alternativa al

classico lavoro dipendente, così ponendosi in contrasto allo spopolamento del piccolo borgo.

Il 30 agosto si rinnoverà l’appuntamento annuale con l’attesissima “Passeggiata tra i Borghi del Pollino”, una manifestazione podistica alla scoperta di Calvera e dintorni con visita didattica ad una fattoria della zona, volta dunque all’esplorazione delle tradizioni contadine, con lo scopo di sensibilizzare i giovani al mondo agricolo e far notare le antiche formule di rispetto per l’ambiente circostante, nonché l’importanza vitale delle fattorie nel nostro processo evolutivo e dunque l’equilibrio millenario tra ambiente, agricoltura, alimentazione e salute.