Mercoledì 23 luglio 2025, alle ore 19:00, il suggestivo Castello Aragonese di Bernalda farà da cornice a “Metaponto sul palcoscenico della storia”, un evento pensato per riportare al centro del dibattito culturale la grande eredità storica e archeologica della costa jonica lucana.

A cura di UNIBAS SSBA-MT e realizzato in collaborazione con Lara Tataranno, da sempre impegnata in progetti di pubblica utilità che arricchiscono il territorio, l’incontro unirà momenti di riflessione, divulgazione scientifica e performance teatrali, rendendo l’esperienza accessibile e coinvolgente anche per un pubblico non specialistico.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di Francesca Matarazzo, sindaco di Bernalda, Rocchelia Scarcella, assessore alla cultura — sempre costante nella valorizzazione del patrimonio culturale locale —, Angelo Zizzamia, presidente GAL Start 2020, e Vincenzo Cracolici, direttore del Parco e Museo Archeologico di Metaponto.

A moderare e introdurre gli interventi sarà Mary Padula, archeologa e giornalista.

Due relatori d’eccezione guideranno il pubblico in un viaggio attraverso la Metaponto antica:

– Maria Chiara Monaco, direttrice della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici di Matera, affronterà il tema “Metaponto: Città di filosofi e sciamani”, esplorando la dimensione spirituale e intellettuale della polis magnogreca.

– Fabio Donnici, docente della stessa Scuola, ci condurrà nella vita quotidiana di 2300 anni fa con la relazione “Abitare a Metaponto… 2300 anni fa!”.

A chiudere la serata sarà la lettura teatralizzata “Fuoco e fiamme”, a cura della regista e attrice Anna Rita Del Piano. Un momento performativo che unirà arte e narrazione, in grado di evocare suggestioni profonde e accendere nuove curiosità sul passato.

L’evento, a ingresso libero, rappresenta un’occasione imperdibile per vivere il patrimonio archeologico non come semplice testimonianza del passato, ma come voce viva e pulsante della nostra identità culturale.

“Metaponto sul palcoscenico della storia” è promosso in sinergia con GAL START 2020, il Comune di Bernalda, il Museo Nazionale di Metaponto , la Pro Loco Bernalda e le associazioni culturali Enotria Felix, Centro Studi Gymnasium, PressArt e Sportello Europa.