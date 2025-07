Assessore Cupparo: bando “Riparti Metaponto” scelta forte

“La Giunta, tramite il mio assessorato, ha scelto di intervenire con rapidità, concretezza e determinazione a sostegno delle imprese del Metapontino che si sono trovate, nel cuore della stagione estiva, improvvisamente costrette a sospendere o interrompere l’attività, con danni rilevanti per alcune strutture e ricadute economiche gravi. Non ci siamo limitati alla solidarietà formale.

Abbiamo messo subito in campo risorse vere e un impianto normativo solido, con la predisposizione, in tempi strettissimi, del bando straordinario ‘Riparti Metaponto’, che prevede contributi a fondo perduto fino al 100% delle spese ammissibili, a valere su una dotazione iniziale di 500.000 euro attinta dalle royalties del 3% (art. 45, Legge 99/2009)”. Lo ha detto l’assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo nel suo intervento in Consiglio regionale.

“La misura – ha spiegato – si basa sull’articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014, che consente di sostenere le imprese per danni causati da eventi eccezionali, coprendo non solo i danni materiali diretti, ma anche le spese sostenute per la restituzione ai clienti di importi già incassati, come caparre, acconti e prenotazioni prepagate.

I massimali sono stati stabiliti tenendo conto non solo dei costi di ripristino fisico, ma anche delle dinamiche reali di disdette, caparre e indennizzi dovuti ai clienti:

€ 200.000 per strutture ricettive (hotel, villaggi, campeggi), fortemente colpite sia nei beni materiali sia per le somme da rimborsare ai clienti;

€ 60.000 per stabilimenti balneari, che hanno perso giornate di attività e dovuto annullare servizi e prenotazioni;

€ 40.000 per agriturismi, ristoranti, bar, attività artigiane e commerciali connessi al flusso turistico;

€ 20.000 per servizi culturali e turistici di supporto.

L’assessore ha inoltre riferito che sono ammesse spese per: ripristino strutturale delle attività; riacquisto di attrezzature e beni danneggiati; messa in sicurezza; compensazioni per prenotazioni annullate, acconti e caparre restituite a causa dell’inagibilità temporanea delle strutture.

È inoltre prevista l’erogazione anticipata del 50% del contributo, con saldo a rendicontazione, per accelerare la ripresa.

Per Cupparo “il bando ‘Riparti Metaponto’ è una scelta politica forte e concreta. È la dimostrazione che il governo attuale regionale è presente nei momenti più difficili e che è capace di intervenire con strumenti flessibili, tempestivi e adatti alla realtà economica dei territori.

Difendere il tessuto produttivo non significa solo riparare i danni materiali. Significa mettere le imprese in condizione di onorare i propri impegni verso i clienti, tutelare la loro reputazione, e preservare la fiducia nei confronti dell’offerta turistica lucana.

Siamo convinti che questo sia il modo corretto di amministrare: essere vicini, intervenire subito, evitare che il danno si trasformi in desertificazione economica”.