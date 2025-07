Al Faro’, nasce un Festival sul mare per Napoli 2500

Musica, teatro e poesia attraverso le storie di migrazione, un viaggio nel tempo, tra villanelle e leggende, poesie e moresche, melodie mediterranee, tradizione e nuovi linguaggi: nasce ‘Al faro’, nuovo festival di Napoli in programma dal 28 luglio al 2 agosto, sul mare del Molo San Vincenzo.

È un progetto originale di Napoli 2500 per il Comune ideato e curato dalla direttrice artistica delle celebrazioni per il compleanno della città Laura Valente, finanziato da Città Metropolitana con la collaborazione dell’Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, della Marina Militare e di Ellis Island.

Fra i concerti, al via con ‘Tanghedia per Napoli’, atteso il 31 luglio ‘Lu sole, li turchi, la luna’, omaggio a Roberto De Simone, in scena Peppe Barra, Enzo Gragnaniello, Lalla Esposito, Lina Sastri, Vinicio Capossela e Flo.

Ma si partirà la prima sera con un collegamento con Ellis Island (ore 20.45) e poi il 30 luglio con Little Italy (ore 21,00) sempre in diretta da New York.

‘Napoli serva, Napoli padrona’ è il titolo dello spettacolo di Eugenio Bennato, il 29 luglio, con l’algerino Mohamed Ezzaime El Alaoui, Pietra Montecorvino, Tony Esposito. Il 30 luglio ‘Canta Napoli con passione’ raccontata da Maurizio De Giovanni con Marco Zurzolo.

Il primo agosto ‘Murmuriata’ con FicuFresche, La Niña, Raül Refree; chiude il 2 agosto il concerto all’alba.

Prenotazioni online su Eventbrite “Al Faro Festival” (dal 23 luglio, ore 12). Per il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, “aggiungiamo un tassello importante al nostro progetto di valorizzazione del Molo San Vincenzo, che con questi eventi diventa un palcoscenico vivo ed emozionante”.

“È così che immaginiamo il turismo a Napoli: connesso alla memoria, aperto al mondo, capace di parlare il linguaggio del presente”, sottolinea Teresa Armato, assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune.

Con Angelo Patruno, Capitano di Vascello Comando Logistico Marina Militare alla presentazione del progetto è intervenuto anche Andrea Annunziata, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale: “Stiamo restituendo alla città insieme alla Marina e al Comune di Napoli il molo San Vincenzo con i suoi due Km di passeggiata”.

Laura Valente spiega: “Al Faro Festival nasce da una suggestione: il racconto del gomitolo che si srotolava dalle navi, unendo per l’ultima volta chi restava e chi partiva.

Ogni serata farà incontrare artisti diversi: dai solisti della Tanghedia ai Tamburi del Faro, dalla poesia cantata di Maurizio de Giovanni al duetto inedito tra due giganti – Peppe Barra e Vinicio Capossela, al concerto all’alba quando sarà il mare stesso a suonare per noi insieme ad un ‘orchestra di mandolini.

E ancora FicuFresche, La Niña e Raül Refree, Eugenio Bennato, Enzo Gragnaniello, Tony Esposito e Lina Sastri. Con loro canteremo le partenze, gli attraversamenti, i ritorni. Ancora oggi, vivi”.

La mostra Radici migranti di Raul Lo Russo alla Lega Navale è dedicata ai volti e ai gesti dell’emigrazione.

