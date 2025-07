Sviluppo Basilicata agli Stati Generali Anfir

Rafforzare il ruolo delle Finanziarie Regionali come motore di sviluppo, innovazione e sostenibilità per i territori: è la missione ribadita agli Stati Generali delle Finanziarie Regionali 2025, organizzati da ANFIR – Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali – alla quale è intervenuta l’amministratore di Sviluppo Basilicata, Gabriella Megale che è rappresentante del Sud nel Comitato direttivo dell’Anfir, l’associazione nazionale di categoria.

Le 18 Società Finanziarie Regionali aderenti ad ANFIR, con una disponibilità complessiva di quasi 9 miliardi di euro, hanno destinato alle PMI risorse fondamentali: 4 miliardi in finanziamenti e minibond, un miliardo in operazioni di capitale e un altro miliardo in garanzie, capaci di attivare finanziamenti per un valore doppio. Numeri che raccontano un impegno concreto e misurabile a sostegno del tessuto produttivo locale.

Durante gli Stati Generali – riferisce Megale – sono stati presentati tre nuovi protocolli d’intesa, che rafforzano ulteriormente il ruolo di ANFIR come hub di connessione tra istituzioni e strumenti operativi:

L’Addendum 2025 al Protocollo ANFIR–CDP, per potenziare la collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti su credito agevolato, finanza alternativa e garanzie.

Il Protocollo ANFIR–ICSC, che apre nuove sinergie con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale nei settori dello sport e della cultura.

Il Protocollo ANFIR–Cerved, per dotare le Finanziarie Regionali di strumenti avanzati per l’analisi dei dati, la valutazione del rischio e il monitoraggio ESG.

Due i panel tematici che hanno animato la giornata: uno dedicato al capitale di rischio per le imprese innovative e uno focalizzato sul possibile nuovo stato giuridico delle Finanziarie Regionali, con il confronto tra esperti accademici e operatori di settore. Nel corso dei lavori è stata avviata una riflessione sulla modifica dello status giuridico delle Finanziarie Regionali, in chiave di uniformità normativa e di razionalizzazione del sistema dei controlli.

“L’iniziativa dell’Anfir – dice Megale – ha messo al centro il valore di una rete nazionale coesa, capace di mobilitare risorse pubbliche e private per accompagnare le imprese nella doppia transizione ecologica e digitale, oltre che sociale.

L’obiettivo condiviso è rafforzare ulteriormente la collaborazione tra le Finanziarie Regionali, costruendo una visione comune che renda ancora più efficace l’utilizzo integrato di fondi europei e nazionali, a beneficio della competitività e della sostenibilità dei territori”.

Nel sottolineare l’impegno delle Finanziarie Regionali, Megale in proposito ricorda “il protocollo di intesa siglato tra Mediocredito Centrale e Sviluppo Basilicata, per la definizione di nuove azioni e prodotti in favore delle imprese locali.

L’accordo, che coinvolge anche le altre banche del Gruppo MCC, mira, attraverso una collaborazione reciproca, ad affiancare e sostenere il tessuto imprenditoriale e fa seguito alla firma della convenzione tra il Gruppo e ANFIR, l’associazione nazionale delle Finanziarie Regionali.

In una logica di complementarità, il protocollo firmato oggi definisce diversi ambiti di collaborazione tra le parti.

In particolare, le banche del Gruppo MCC metteranno a disposizione delle imprese beneficiarie degli incentivi regionali alcune soluzioni di prodotto come, crediti di firma per agevolazioni, finanziamenti a breve termine e linee di credito revolving.

Questi strumenti permetteranno alle aziende con esigenze di liquidità di ricevere in anticipo le risorse, in attesa dell’erogazione dei contributi agevolativi, consentendogli di avviare fin da subito i propri progetti di crescita”.

“È questa la nostra mission per accompagnare i programmi della Giunta regionale a sostegno della ‘resilienza’ e del rilancio delle imprese e favorire la nascita di nuove imprese, specie giovanili e femminili, in settori innovativi a forte impatto occupazionale, attraverso un processo di innovazione e contaminazione.

In un percorso di metodi e strumenti innovativi, non solo di credito, lo spirito all’iniziativa in proprio e quindi imprenditoriale, potrà trovare nel nostro contesto economico e sociale quella vera e propria ‘community’ di progetto in grado di dare ai giovani e alle persone senza lavoro – conclude Megale – la possibilità di realizzarsi, avviando piccole attività imprenditoriali, da soli o in società”.

Quanto al Credito Sportivo in occasione della prima tappa di “Sport in Regione” a Matera, con il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale ha illustrato le azioni da mettere in campo, attraverso bandi, incentivi, linee di finanziamento e progettualità.

Un modo concreto per colmare quell’asimmetria informativa che troppo spesso ha frenato le opportunità, in particolare per i piccoli Comuni e le realtà del terzo settore per adeguare gli impianti sportivi.