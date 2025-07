SIFUS BASILICATA: piena solidarietà agli agricoltori del Metapontino.

De Donato : La crisi idrica è figlia della privatizzazione dell’acqua. Inaccettabile l’atteggiamento dell’assessore Cicala.

Senise,21 luglio 2025 – Il SIFUS Basilicata esprime la propria piena solidarietà agli agricoltori del Metapontino che ancora una volta oggi scendono in piazza a Montalbano per protestare contro la gravissima crisi idrica che sta mettendo in ginocchio l’agricoltura lucana.

La razionalizzazione dell’acqua e la perdurante siccità stanno compromettendo l’intera produzione agricola della fascia jonica, danneggiando in modo irreversibile i prodotti di eccellenza del territorio e mettendo a rischio il futuro di migliaia di famiglie.

Il SIFUS denuncia con forza che questa situazione è il frutto di precise scelte politiche: la legge sulla privatizzazione dell’acqua ha trasformato un bene comune essenziale in una risorsa soggetta a logiche di mercato, privando agricoltori e cittadini di un diritto fondamentale.

Grave e inaccettabile, inoltre, la posizione assunta dall’assessore regionale all’agricoltura, Cicala , che ha dichiarato solidarietà alla Puglia ma non ha adottato alcuna misura concreta a tutela della Basilicata e dei suoi agricoltori. La nostra regione non può essere trattata come terra di sacrificio né rimanere ostaggio di equilibri politici estranei ai reali bisogni del territorio.

Il SIFUS sarà sempre al fianco di chi difende il lavoro, la dignità e i diritti della terra. È tempo che le istituzioni regionali si assumano le proprie responsabilità e intervengano con urgenza per garantire l’accesso equo all’acqua e la sopravvivenza del comparto agricolo lucano.

La lotta degli agricoltori del Metapontino è giusta. Ed è anche la nostra .