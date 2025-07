Mirko Gisonte parte con la tournée estiva 2025: musica, radici lucane e un nuovo video che racconta la bellezza selvaggia della Basilicata

Con i primi due concerti già andati in scena a Matera (9 luglio) e Guardia Perticara (11 luglio), il chitarrista lucano di fama internazionale Mirko Gisonte ha dato ufficialmente il via alla sua tournée estiva 2025, un viaggio musicale che lo porterà ad esibirsi in alcuni tra i festival e gli appuntamenti culturali più significativi del Sud Italia.

A fare da colonna sonora a questo nuovo tour c’è anche “Two the Night”, il nuovo brano che accompagna l’estate 2025: una suggestiva rivisitazione in chiave flamenco del celebre tema tratto dal film Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni. Il videoclip – girato tra le spettacolari vallate di Brindisi di Montagna e del Parco della Grancia – esalta la bellezza autentica e selvaggia della Basilicata, fondendo immagini mozzafiato con l’inconfondibile suono mediterraneo della chitarra di Gisonte.

Il video, realizzato dai videomaker Giovanni Di Gennaro e Raffaele Pace, è un omaggio visivo e sonoro che ha accompagnato l’inizio di stagione, sostenendo simbolicamente l’apertura del tour. “L’obiettivo è sempre lo stesso: usare la musica per parlare della mia terra, raccontandone la cultura attraverso tutte le influenze che nei secoli l’hanno attraversata” – spiega Gisonte.

Dopo i 40 concerti del 2024, anche questa estate si preannuncia intensa e ricca di tappe: la tournée toccherà borghi, piazze storiche e location d’eccezione, concludendosi con nuove tappe internazionali.

Date confermate della tournée estiva 2025

Luglio

• 22 Luglio – Praia a Mare (CS) – Palco Rai Radio 2, Festival Internazionale del Cinema Marateale

• 26 Luglio – Accettura (MT) – Premio Letterario “L’albero di rose”

Agosto

• 1 Agosto – Garaguso (MT) – Presentazione libro e talk con Salvatore Cosma

• 9 Agosto – Roccanova (PZ)

• 10 Agosto – Policoro (MT) – Premio Heraclea, ore 21:00

• 13 Agosto – Cirigliano (MT) – Premio Torre d’Argento, ore 21:00

• 16 Agosto – Pomarico (MT) – Piazza Libertà

• 19 Agosto – Guardia Perticara (PZ) – Evento “Salotti”

• 21 Agosto – Nemoli (PZ) – Lago Sirino, evento Riflessi di Radici

• 24 Agosto – Laurenzana (PZ)

• 27 Agosto – Brindisi di Montagna (PZ) – Presentazione nuovo video e concerto

• 29 Agosto – Potenza – Torre Guevara

E non finisce qui: dopo il tour italiano, Mirko Gisonte volerà in Austria, portando la chitarra lucana oltre i confini nazionali, confermandosi ancora una volta ambasciatore musicale e culturale della Basilicata nel mondo.

Con ogni esibizione, Gisonte unisce tecnica, emozione e radici: una voce musicale inconfondibile capace di raccontare la Lucania attraverso il linguaggio universale della musica.