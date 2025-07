Inaugurato a Senise il museo Iconografico di San Rocco: una giornata storica per la comunità

Senise, Complesso Monumentale di San Francesco d’Assisi

Una giornata che resterà impressa nella memoria della comunità di Senise: oggi 21 luglio è stato inaugurato ufficialmente il Museo Iconografico di San Rocco, ospitato all’interno dello storico complesso monumentale di San Francesco d’Assisi.

Un sogno a lungo coltivato che oggi diventa realtà, grazie alla determinazione dell’Associazione Europea Amici di San Rocco e alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale.

A guidare l’inaugurazione, con grande emozione, Fra Costantino, fondatore dell’Associazione, che ha sottolineato il valore storico e spirituale dell’evento:

“È una giornata storica per Senise, un sogno che si realizza. Il primo museo dedicato a San Rocco prende vita in questi locali francescani, dove abbiamo affisso preziose opere d’arte custodite per anni dalla nostra Associazione.”