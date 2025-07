A Ferrandina l’estate si arrampica fino in cima: aperte le iscrizioni alla 3° edizione del Palo della Cuccagna tra passione, tradizione e memoria.

Con il cuore della comunità che batte forte, tra risate, sfide spettacolari e tradizione viva, torna il gioco più atteso dell’anno: il palo della cuccagna a squadre, giunto alla sua terza edizione, domenica 3 agosto 2025 in Piazza Plebiscito, a Ferrandina (MT).

Organizzato da Lo Scoiattolo Aps, l’associazione si impegna con dedizione a portare avanti questa tradizione, coordinando volontari, risorse e collaborazioni per garantire un’esperienza unica, coinvolgente e aperta a tutta la comunità. L’iniziativa fa parte del programma ufficiale della Settimana dello Sport promossa dal Comune di Ferrandina, nella rassegna estiva Estarte 2025, in collaborazione con Aipc – Associazione Italiana Palo della Cuccagna – e la sua referente per il Sud Italia Associazione Genitori Insieme di Cocumola (LE), Csen – Centro Sportivo Educativo Nazionale.

Dopo l’incredibile vittoria nel 2023 dei ragazzi del Progetto MSNA e quella infuocata del 2024 della squadra di Laterza (TA), la domanda è solo una: riuscirà una squadra di Ferrandina a portare il trofeo in casa? O una nuova squadra scriverà il proprio nome nella leggenda? L’unico modo per scoprirlo è partecipare. Solo chi accetta la sfida, chi si iscrive, potrà rispondere a questa domanda. Il palo ti aspetta. L’onore pure. Ma il titolo… va conquistato. E Lo Scoiattolo Aps è pronta a farvi vivere ogni singolo istante di questa emozionante scalata.

Ecco il programma:

Ore 18:30 – Giochi tradizionali di una volta, in collaborazione con Mario Pallotta

Ore 20:30 – Palo della Cuccagna dei piccoli (rientrante nella 2ª edizione)

Ore 21:30 – Grande sfida del palo della cuccagna a squadre

Poi la selezione musicale a cura di Michele Musillo DJ.

E come ogni programma che prevede dei partecipanti, si annuncia che sono aperte le iscrizioni. Hai un gruppo di amici? Siete affiatati, determinati, un po’ pazzi e pronti a scalare l’impossibile? Allora manda un messaggio WhatsApp o chiama qui: 3203366405

Da 4 a 7 componenti per ogni squadra ed età minima 16 anni sono gli altri requisiti per raggiungere la gloria, quella che ti aspetta. Chi non partecipa non conquista. L’evento è gratuito e non richiede nessun tesseramento.

E non c’è nemmeno evento che si racconta da solo. A scandire ogni risata, scivolata e trionfo, due voci straordinarie: Cristina Longo e Davide Crucinio, ormai volti simbolo della Cuccagna ferrandinese e non solo. Più che conduttori: narratori appassionati di una sfida che è festa, sport e orgoglio popolare. Con la loro ironia, energia e stile inconfondibile, trasformeranno la piazza in un’arena vera e propria. Quando loro parlano, la Cuccagna vibra!

Questa edizione è ancora più speciale dal momento che ha anche il sapore del ricordo, dedicata a chi non è più con noi, ma continua a vivere nei cuori e nella memoria.

Lo Scoiattolo Aps ha scelto di partecipare con lutto al braccio, un simbolico segno di rispetto per Antonio Pirretti, amico, storico volontario dell’associazione, e instancabile compagno di viaggio. Figura attiva e stimata dall’intera comunità, è venuto a mancare prematuramente lo scorso febbraio sul posto di lavoro. I manifesti e le locandine della rassegna riportano un rigo nero in sua memoria, un gesto silenzioso ma potente per onorare la sua presenza, il suo sorriso e il suo spirito associativo.

“Antonio ci ha lasciati troppo presto” – raccontano con commozione gli organizzatori – “Lo ricordiamo con la sua consueta voglia di stare insieme, in maglia gialla, allegro tra gli ‘Scoiattoli’, durante la parata delle associazioni. Lo ricordiamo nei viaggi, nei sorrisi, nei gesti silenziosi che facevano comunità. È a lui, e a chi come lui ha lasciato un segno, che si dedica questa edizione. Perché una vetta, per essere raggiunta, ha bisogno anche di chi ci sostiene da lassù”.

Passione, memoria, tradizione. Quello de Lo Scoiattolo Aps è un sogno che va sempre più in alto.