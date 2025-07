Palasport “Luigi Alberti”, Gianni Pittella si astiene: “Coinvolto mio nipote, scelta di opportunità”

LAURIA (PZ) – In merito alla complessa vicenda del Palazzetto dello Sport “Luigi Alberti” e alle conseguenti richieste risarcitorie, l’ex parlamentare e attuale sindaco di Lauria Gianni Pittella ha deciso di fare chiarezza, rendendo nota la sua posizione attraverso una nota ufficiale.

Pittella ha spiegato di essersi interrogato sulla possibile esistenza di un conflitto di interessi, seppur indiretto, legato al coinvolgimento del nipote Adam Pittella – figlio del fratello Marcello – tra i soggetti danneggiati nell’episodio che ha riguardato la struttura sportiva.

Per fugare ogni dubbio, Pittella ha richiesto un formale parere legale al professor avvocato Donatello Cimadomo, che l’8 luglio 2025 ha escluso qualsiasi impedimento giuridico alla partecipazione alle discussioni o deliberazioni in materia. Tuttavia, lo stesso professore ha suggerito, per ragioni di opportunità, un atteggiamento di astensione.

Accogliendo il consiglio, Pittella ha comunicato il 9 luglio al segretario comunale la propria decisione di astenersi da qualsiasi intervento o voto sulle questioni risarcitorie legate alla vicenda, allegando il parere legale ricevuto.

“Confido sia chiara, una volta per tutte, la mia posizione – ha scritto Pittella – così come chiaro è da sempre il mio agire politico, da quasi cinquant’anni.”

Infine, l’amministratore ha espresso piena fiducia nel fatto che eventuali deliberazioni future saranno adottate “con trasparenza, scrupolo e a tutela degli interessi del Comune di Lauria”.