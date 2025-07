Melfi, giovane arrestato con droga e ordigni artigianali

Un controllo di routine si è trasformato in un’importante operazione antidroga.

È quanto accaduto lo scorso martedì 15 luglio nel centro di Melfi, dove i Carabinieri della Compagnia locale hanno arrestato un giovane di 25 anni del posto, sorpreso con sostanze stupefacenti e perfino materiale esplosivo artigianale.

Tutto è partito da un semplice controllo stradale. I militari hanno notato il giovane mentre pedalava in bicicletta trasportando alcuni pacchi.

Il suo atteggiamento nervoso ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire il controllo. E hanno avuto ragione: nella perquisizione personale sono saltati fuori 35 grammi di hashish, 5 grammi di marijuana e oltre 1.000 euro in contanti. In uno dei pacchi, pronto per la spedizione, era nascosta altra droga.

Ma non finisce qui. I successivi controlli effettuati nell’abitazione del ragazzo e in un locale a lui riconducibile hanno portato al sequestro di un quantitativo ancora maggiore di stupefacenti: oltre 1,3 kg di hashish, 360 grammi di marijuana, 127 grammi di cocaina, e tutto l’occorrente per pesare, tagliare e confezionare la droga.

A rendere il quadro ancora più preoccupante è stato il ritrovamento di ben 13 ordigni artigianali, le cosiddette “bombe carta”, di varie dimensioni e tipologie. Gli artificieri dell’Arma sono intervenuti per metterli in sicurezza.

Tutto il materiale – droga, soldi e ordigni – è stato posto sotto sequestro, mentre il 25enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Potenza, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere. Resta valida, naturalmente, la presunzione di innocenza fino a una sentenza definitiva.

L’operazione si inserisce nel più ampio impegno dei Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza per contrastare il traffico di droga e garantire la sicurezza nei territori della provincia. Un risultato che dimostra, ancora una volta, quanto sia importante la presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio.