Lavello, l’USD non si iscrive al campionato: cala il sipario sul calcio cittadino

Lavello – È ufficiale: la USD Lavello non parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza. Una notizia che chiude un capitolo importante della storia sportiva della città e lascia l’intera comunità nello sconforto.

A denunciare l’inerzia delle istituzioni e il disinteresse generale è Antonio Annale, consigliere comunale del gruppo “Siamo Lavello”, che con parole dure e amare punta il dito contro l’amministrazione comunale.

“Un titolo sportivo che ha fatto la storia, che ha emozionato intere generazioni e rappresentato con orgoglio una comunità, è svanito”, afferma Annale.

“Nessuna cerimonia d’addio, nessun comunicato ufficiale. Solo silenzio. Un silenzio assordante, che pesa come un macigno sul cuore di tutti i tifosi e i cittadini lavellesi.”

Secondo il consigliere di opposizione, la responsabilità principale ricade su chi avrebbe dovuto difendere una realtà che era parte integrante del tessuto sociale, culturale e sportivo del territorio.

“Le stesse istituzioni che in passato avevano beneficiato della visibilità e del prestigio portato dalla squadra – evidenzia Annale – oggi si voltano dall’altra parte. Nessuna presa di posizione, nessun tentativo concreto per salvare la USD.”

Particolarmente critico è il passaggio dedicato al Sindaco, accusato di aver cercato di giustificarsi con “deboli motivazioni” affidate a un semplice post sui social.

“Nel frattempo – continua Annale – i tifosi assistono impotenti a un epilogo amaro. Il calcio lavellese non era solo sport: era identità, era condivisione. Lo stadio Pisicchio senza i colori giallo-verdi è un’immagine che rattrista profondamente.”

Le cause della scomparsa della squadra? Secondo Annale, sono molteplici: dalla crisi economica alla cattiva gestione, passando per il disinteresse politico. Ma il dato che più colpisce è l’assenza di una reazione collettiva. “Ciò che più fa male – sottolinea – è l’indifferenza generale. Nessuna voce si è levata in difesa di un patrimonio umano e sportivo.”

Annale non risparmia critiche neppure sul piano operativo: “Il Sindaco – accusa – avrebbe potuto fare come il primo cittadino di Moliterno, iscrivendo la squadra al campionato con una spesa contenuta di 6/7.000 euro, per poi cercare nel frattempo imprenditori e associazioni disposti a sostenere il progetto. Non lo ha fatto.”

E mentre il tempo ormai stringe e l’Eccellenza svanisce per Lavello, resta il rammarico per un’occasione persa, per un’occasione che – secondo Annale – avrebbe potuto anche generare un indotto economico importante per il paese: “Tra case in affitto, ristoranti, hotel ed esercizi commerciali, una squadra in Eccellenza avrebbe rappresentato una risorsa.”

Il consigliere conclude con un appello: “A questo punto si faccia almeno di tutto per sostenere le associazioni sportive locali, senza favoritismi, e si garantisca l’accesso e l’utilizzo degli impianti sportivi, a partire dal campo Pisicchio. Lavello non può permettersi di spegnere anche l’ultima luce dello sport.”