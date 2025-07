Crollo del Pala Alberti, Democratici per Scelta e M5S: “I cittadini meritano chiarezza”

LAURIA (PZ) – In questi giorni, in tanti ci fermano per strada, ci scrivono, ci chiedono: “Ma che sta succedendo davvero con la storia del Palazzetto?”

È una domanda legittima, che merita una risposta chiara. Per questo, come Democratici per Scelta e Movimento 5 Stelle Lauria, sentiamo il dovere di fare un po’ di chiarezza.

Non ci interessa cavalcare polemiche o entrare nei dettagli tecnici e legali: a quello penseranno i professionisti. Ma una cosa la vogliamo dire con forza: su una vicenda così importante, che riguarda soldi pubblici e la credibilità del nostro Comune, serve trasparenza. E oggi, purtroppo, di trasparente c’è poco.

Sembra che il Comune abbia trovato un accordo – non ancora ufficiale – con uno dei cittadini che ha subito danni dal crollo del Pala Alberti. La somma in ballo? Circa 830.000 euro. Una cifra enorme, che non può e non deve passare senza una discussione seria e pubblica.

La legge è chiara: su una transazione di questo tipo decide il Consiglio comunale, l’organo che rappresenta tutta la comunità. Ma a quanto pare, in questo momento, nessuno sa davvero quale sia la linea dell’amministrazione. Il Sindaco e la sua maggioranza tacciono o parlano a mezza voce, e i consiglieri – molti dei quali in disaccordo – sembrano brancolare nel buio.

E allora ci chiediamo: com’è possibile pensare di firmare un accordo di questa portata senza prima coinvolgere tutti? Senza prima discutere apertamente, in modo onesto e responsabile?

Il Comune oggi è fermo, sospeso a metà strada, senza sapere se andare avanti o tornare indietro. Ma questo non è solo un errore di metodo: è un segnale preoccupante. Perché denota incertezza, confusione, mancanza di visione.

E non è solo questa vicenda a preoccuparci. È l’atteggiamento generale. In una situazione così delicata – che coinvolge cittadini colpiti duramente e soldi pubblici – non si può procedere a tentoni, con soluzioni improvvisate, senza una strategia chiara.

Noi chiediamo al Sindaco e alla maggioranza di dire finalmente con chiarezza cosa vogliono fare. Di spiegare alla città se intendono procedere con gli accordi, con quali criteri, con quale visione. Perché amministrare non significa solo fare scelte facili, ma anche assumersi responsabilità difficili.

Certo, trovare un equilibrio tra il diritto al risarcimento per chi ha subito danni e la tutela delle finanze pubbliche non è semplice. Ma è proprio questo il compito di chi governa. E oggi, a Lauria, questo compito sembra essere stato messo da parte.

