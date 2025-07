OpenAI lancia l’agente IA, ChatGpt svolge compiti per l’utente

OpenAI lancia un agente di intelligenza artificiale per ChatGpt in grado di completare attività per gli utenti come un collaboratore virtuale.

Una funzione già messa in campo da concorrenti come Microsoft e Google. Il rilascio avviene in alcuni paesi per gli abbonati, al momento non in Italia.

Tra i compiti che la nuova funzione può gestire ci sono ad esempio la consultazione del calendario, fornire un briefing sugli incontri di lavoro, creare una presentazione ma anche organizzare una cena, un viaggio e aiutare nello shopping online.

In pratica combina diverse funzionalità già lanciate da OpenAI come Operator che interagisce con i siti, Deep Research che sintetizza le informazioni e le competenze conversazionali di ChatGpt.

“E’ un assistente intelligente progettato per collaborare con l’utente – afferma la società – adattandosi in tempo reale alle esigenze specifiche e facilitando il passaggio dall’idea all’esecuzione in maniera rapida”.

Per iniziare a utilizzare questa modalità si deve selezionare ‘Agent’ nel menu degli strumenti. Il rilascio della novità è iniziata in alcuni paesi per gli utenti in abbonamento.

“In alcune aree del mondo – precisa OpenAI -sono richieste revisioni esterne aggiuntive prima del lancio di nuovi prodotti. OpenAI sta finalizzando le tempistiche per il lancio di ChatGpt Agent in Italia e sarà nostra cura fornire un aggiornamento nei prossimi giorni”.

OpenAI promette che “la sicurezza è una priorità”. “L’agente di IA – specifica – richiede un consenso esplicito prima di eseguire azioni delicate, non svolge compiti ad alto rischio come transazioni finanziarie o consulenze legali, è addestrato per riconoscere e rifiutare istruzioni dannose o contraddittorie, per l’invio di email ogni passaggio viene sottoposto a verifica e all’approvazione da parte dell’utente”.

ANSA