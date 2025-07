Matera, giovane arrestato: in casa droga, soldi e armi

Durante un normale controllo domiciliare, gli agenti della Polizia di Stato di Matera si sono trovati davanti a una situazione ben più complessa di quanto potessero immaginare.

Un ragazzo di 23 anni, materano, già sottoposto a misure alternative al carcere, ha insospettito i poliziotti per il suo comportamento nervoso e per il forte odore di sostanza stupefacente proveniente dalla sua abitazione.

È bastato poco agli agenti delle Volanti per capire che qualcosa non andava. Hanno così chiesto il supporto immediato della Squadra Mobile e dato il via a una perquisizione approfondita dell’appartamento. La prima sorpresa è arrivata subito: nascosto nel box doccia, hanno trovato un altro giovane, presente lì senza alcuna autorizzazione.

La perquisizione ha portato alla luce molto di più. In casa c’erano diversi tipi di droga – hashish, marijuana, cocaina ed eroina – per un peso complessivo di circa 100 grammi, insieme a due flaconcini di metadone, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e circa 7.000 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio. Segni evidenti di un’attività di spaccio ben avviata.

Ma non è finita qui: all’interno di un mobile della cucina, gli agenti hanno trovato anche un’arma da fuoco priva di matricola leggibile – quindi classificabile come clandestina – e una pistola scacciacani modificata, senza il previsto tappo rosso.

Per il giovane è scattato l’arresto con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, possesso di arma clandestina e detenzione abusiva di armi. Dopo le formalità di rito, sono state disposte per lui le misure cautelari in carcere.