Sport per tutti e promozione del territorio: la Granfondo UISP tra i sentieri di Gallipoli Cognato

Un’occasione imperdibile per vivere una giornata immersi nella natura incontaminata del Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, all’insegna dello sport, della scoperta del territorio e della promozione sociale.

Lo sport diventa così protagonista non solo come pratica di benessere personale, ma anche come leva potente per il turismo e lo sviluppo sostenibile delle aree interne, unendo atleti, famiglie e appassionati in un contesto naturalistico di straordinaria bellezza.

Domenica 20 luglio 2025 andrà in scena la quarta edizione della “Granfondo in Mountain Bike”, gara ciclistica riservata ai cicloamatori, quarta tappa del circuito Bicinpuglia & Basilicata.

L’iniziativa è organizzata dal Comitato Regionale UISP Basilicata, con Bicinpuglia & Basilicata e Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, in collaborazione con Nuova Atlantide, società cooperativa che gestisce le strutture all’interno del Parco, in un’alleanza che mette al centro lo sport outdoor come strumento di aggregazione, promozione ambientale e valorizzazione turistica.

Il ritrovo è previsto presso il Parco Avventura, in località Palazzo, sede dell’Ente Parco, con accoglienza dei partecipanti dalle ore 7:30 alle 8:30. La partenza ufficiale della gara è fissata per le ore 9:30.

L’evento sarà arricchito anche da un momento conviviale. La partecipazione è aperta a tutti i cicloamatori e cicloturisti, italiani ed esteri, in regola con il tesseramento 2025 e aderenti all’accordo federale.

Il tracciato della IV Granfondo misura 40,2 km con un dislivello di 1509 metri e si sviluppa tra boschi, sterrati e crinali panoramici nel cuore del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane.

Dopo una partenza su asfalto da località Palazzo, il percorso entra subito su strada sterrata, affrontando salite selettive e un suggestivo single track immerso in boschi di cerri, agrifogli e abeti. Si prosegue verso la valle dell’Abetina, salendo lungo le pendici delle Dolomiti Lucane fino a Pietrapertosa, per poi raggiungere la quota massima di 1280 metri a Monte Impiso.

Una discesa tecnica conduce alla “Pietra del Corvo” e alla fontana sotto la chiesa di San Giovanni e Paolo, da cui riparte una nuova salita nel bosco verso Costa la Rossa.

L’ultimo tratto alterna discese rapide e brevi risalite, attraversando paesaggi rocciosi e tratti ombreggiati, fino al ritorno al punto di partenza nel Parco.

«Sarà l’occasione ideale – commenta Giovanni Punzi, responsabile Nazionale Sda Ciclismo Uisp (Responsabile Circuito Bicinpuglia & Basilicata) – per scoprire uno scenario incantevole, attraversando percorsi straordinari immersi nella natura incontaminata di questo splendido angolo di Basilicata.

La quarta tappa del circuito si prepara ad accogliere oltre 140 partecipanti provenienti da Basilicata, Puglia e Calabria. Un’immagine autentica del territorio, resa possibile grazie alla preziosa collaborazione con il Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane e alla disponibilità e attenzione del suo presidente.»

Dello stesso avviso Giuseppe Pecora, presidente Uisp Basilicata, dichiara: «Questa manifestazione rappresenta molto più di una semplice competizione sportiva.

È un’esperienza di immersione totale nella natura lucana, un’opportunità per scoprire le meraviglie paesaggistiche del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane e per sostenere un modello di turismo attivo, sostenibile e partecipato. Un appuntamento aperto a tutti, dove la fatica incontra la bellezza e dove il territorio si racconta attraverso i pedali».

«Siamo orgogliosi di sostenere – aggiunge Vincenzo Grippo, Presidente del Parco regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane – la quarta tappa del Granfondo in Mountain Bike, quarta tappa del circuito BicinPuglia & Basilicata, un evento che rappresenta perfettamente la nostra idea di promozione del territorio: sostenibile, accessibile e profondamente connessa alla natura.

Il ciclismo, con la sua dimensione lenta e inclusiva, è uno strumento straordinario per valorizzare i paesaggi, la cultura e le comunità dei nostri territori.

Lo sport, quando incontra l’ambiente e la passione delle persone, diventa un vero attrattore, capace di generare relazioni, turismo di qualità e sviluppo locale. Questa visione, replicata su scala nazionale, ci animerà anche in futuro».

Per informazioni è possibile contattare il numero 347 0957967. Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale www.bicinpuglia.it.