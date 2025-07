Senise Summer Festival: quando la musica abbraccia la terra che ci ha cresciuti

C’è un nuovo battito nell’estate lucana. Un ritmo che nasce dal cuore di chi ama profondamente la propria terra e ha deciso di raccontarla con le note, i sapori e le emozioni di una festa pensata per tutti. Il Senise Summer Festival è molto più di un evento: è un atto d’amore, un abbraccio collettivo, una promessa di bellezza condivisa.

Alla sua prima edizione, il festival si terrà il 26 luglio 2025 nella centralissima Piazza Aldo Moro a Senise, trasformata per l’occasione in un grande spazio aperto, vivo, libero. L’ingresso sarà gratuito, perché la bellezza — quella vera, che unisce — non ha prezzo.

Dietro questo sogno diventato realtà, c’è una squadra appassionata e determinata, con in testa Calì Events, realtà che da anni promuove cultura ed esperienze artistiche radicate nel territorio. Insieme, hanno immaginato un momento capace di far vibrare l’anima della comunità, fondendo musica, identità e territorio in un’unica grande esperienza.

Il programma: suoni del Sud e energia senza confini

Sul palco si alterneranno artisti che raccontano il Sud con autenticità e cuore. Si parte con la Rock Am Band, progetto del cantautore Rock Am, che presenta brani inediti insieme a giovani musicisti del territorio. Seguiranno gli Accipiter, capaci di rileggere le radici sonore del Sud Italia con un mix trascinante di folk, funk e pop.

Il momento clou arriva con i Sud Sound System, pionieri del raggamuffin italiano e voce storica del Salento che ha saputo mescolare musica e impegno sociale. La chiusura è affidata a Italodisco, un format che farà ballare tutta la piazza con remix dance delle migliori hit italiane: un tuffo nella nostalgia, condito da pura energia.

Una festa per i sensi

Ma il Senise Summer Festival non si ferma alla musica. È pensato come un viaggio multisensoriale: odori di piatti tipici che riempiono l’aria, sapori che raccontano storie contadine e artigiane, suoni che portano lontano e allo stesso tempo radicano. In piazza troveranno spazio le eccellenze gastronomiche locali, per far assaporare l’identità lucana in ogni forma.

Un gesto d’amore per la propria terra

Dietro ogni palco montato e ogni dettaglio organizzativo, c’è un sentimento profondo. Lo racconta con semplicità Nicola Lista, responsabile dell’organizzazione: «Essere innamorati di ciò che ti ha visto crescere ti spinge a superare ogni fatica pur di condividere tanta bellezza. Questo Festival è il nostro modo per restituire qualcosa alla nostra terra e farla conoscere, crescere e brillare.»

Il Senise Summer Festival vuole diventare un appuntamento fisso, un simbolo di un Sud che non dimentica le sue radici ma le fa risuonare forte, con orgoglio e con gioia.

Il 26 luglio, Piazza Aldo Moro sarà più di un luogo: sarà un battito comune, un’onda di entusiasmo, una festa che parla la lingua dell’accoglienza e dell’identità.

Perché la musica può anche far ballare. Ma quando nasce dal cuore di una comunità, riesce a far sentire a casa.