Corleto Perticara cammina per la salute

Una passeggiata informativa e preventiva per la popolazione di tutte le età si è tenuta nel centro dell’Alto Sauro: “Va ricordata l’importanza quotidiana delle scelte personali, laddove l’inattività fisica è ancora il quarto fattore di rischio generale di morte in tutto il mondo”.

Le farmacie territoriali possono e devono essere – soprattutto nei piccoli centri – un agente di promozione della cultura del benessere, un presidio di salute e prevenzione a 360 gradi, uno stimolo per uno stile di vita sano, su più fronti.

“La passeggiata svolta, che puntiamo a far diventare un appuntamento ricorrente, vuole sensibilizzare tutti noi sull’importanza delle scelte personali per il mantenimento dello stato di salute. Sembra banale dover ricordare quanto sia fondamentale muoversi e camminare per stare bene, ma di fatto non lo è, considerando che l’inattività fisica è il quarto e più importante fattore di rischio generale di morte in tutto il mondo” – commenta il dottor Massimiliano Picconi.