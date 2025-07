Senise: Approvata la Ristrutturazione della Piscina del Centro Sportivo Montecotugno

In un post pubblicato oggi sui suoi canali ufficiali, il Sindaco di Senise, Eleonora Castronuovo, ha condiviso un aggiornamento importante per la cittadinanza.

“Oggi – scrive la Sindaca – si è tenuto un incontro molto significativo presso gli Uffici della Regione, insieme ai colleghi Sindaci del Comitato Programma Speciale Senisese.

È stato un momento di confronto, collaborazione e condivisione, durante il quale è stata approvata all’unanimità la destinazione delle risorse residue del Programma per un intervento a cui teniamo moltissimo: la ristrutturazione e l’adeguamento della piscina comunale all’interno del Centro Sportivo Montecotugno.”

Un progetto concreto, atteso da tempo, che finalmente potrà partire grazie a questo importante passo istituzionale.

“Si tratta – continua la Castronuovo – di un’opportunità non solo per Senise, che tornerà presto ad avere una piscina funzionante e accogliente, ma per tutta l’area circostante. Un impianto sportivo rinnovato può diventare un punto di riferimento per lo sport, l’aggregazione e lo sviluppo sostenibile del nostro territorio.”

Nel suo messaggio, la Sindaca ha voluto esprimere gratitudine a chi ha reso possibile questo traguardo: “Ringrazio sentitamente l’Assessore alle Attività Produttive Franco Cupparo, il Direttore Donato Del Corso, i Funzionari Regionali Donato Cudemo e Assuntina D’Agostino, così come tutti i Sindaci che hanno sostenuto questa proposta con convinzione.”

Il post si chiude con uno sguardo al futuro: “Proseguiremo su questa strada, forti di una collaborazione che si sta dimostrando solida ed efficace. Insieme possiamo affrontare le sfide che ci attendono e costruire, passo dopo passo, un presente e un futuro migliori per la nostra comunità.”

Una comunicazione diretta e sentita, che conferma l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere azioni concrete per migliorare la qualità della vita dei cittadini.