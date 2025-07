SENISE : Riunione del Comitato Programma Speciale Senisese

Si è tenuta oggi nella sede degli Uffici regionali di Senise, su convocazione del Presidente Bardi, la seduta di Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del Programma Speciale Senisese cui hanno partecipato il Direttore della Direzione Generale Presidenza della Giunta e Programmazione Strategica Avv. Donato Del Corso, la P.O.C. dell’Ufficio Progetti Speciali Val D’Agri e Senisese, Dott. Donato Cudemo, con la partecipazione di tutti i Sindaci del Comprensorio del Programma Speciale Senisese, e della Dott.ssa Assunta D’Agostino, funzionaria del Po Senisese Val d’Agri.

All’ordine del giorno della seduta vi erano i seguenti punti:

Preliminarmente si è proceduto alla consegna dei provvedimenti adottati dall’Ufficio Progetti Speciali relativamente al Progetto R.I.p.A.S. (Rete interventi per area senisese), vera misura innovativa mirata a finanziare il miglioramento e il mantenimento dei servizi di competenza comunale con una dotazione finanziaria di 5 mln di €. Grazie a questo provvedimento i Comuni sono già in grado di progettare gli interventi a favore delle proprie comunità e dei loro cittadini.

Inoltre sono stati consegnati i provvedimenti di assunzione di spesa per l’attuazione della Misura sostegno all’identità culturale per una dotazione finanziaria di 500.000,00 €.

Stato di attuazione macroattrattori Comuni di Viggianello e Terranova di Pollino;

Per quanto riguarda il secondo punto all’ordine del giorno sono intervenuti i due sindaci interessati delle comunità di Viggianello, Antonio Rizzo, e Terranova di Pollino, Franco Mazzia, che hanno comunicato all’assemblea lo status dei 2 interventi. In particolare il Comune di Viggianello ha evidenziato lo stato avanzato dei lavori con l’ambizioso obiettivo di chiusura degli stessi entro la prossima primavera. Di converso il comune di Terranova ha comunicato un iter dettagliato dei vari step che saranno realizzati nell’arco dei prossimi 20 mesi.

Proposta di rimodulazione finanziamento assegnato al Comune di Noepoli

E’ stato approvato all’unanimità dei presenti la rimodulazione di un vecchio finanziamento a favore del comune di Noepoli che è stato rimodulato tenendo conto delle nuove esigenze manifestate sempre in ottica comprensoriale.

Valutazione proposte di utilizzo risorse residuali vecchia programmazione PSS;

La discussione più ampia e articolata da parte del consesso odierno si è svolta proprio in ordine a tale punto in quanto sono state presentate 2 richieste di finanziamento illustrate dai rispettivi proponenti: Comune di Colobraro e Comune di Senise relativamente a 2 tematiche che il Comitato ha comunque ritenuto degne di nota, vale a dire la problematica in ordine ai costi di gestione sostenuti dai gestori delle case di riposo e la necessità per il comprensorio di dotarsi di infrastrutture sportive/natatorie (piscina) a beneficio del comprensorio. Il Comitato, anche con il parere favorevole della Regione, si è espresso all’unanimità a favore dell’utilizzo di risorse disponibili, pari a circa 700.000,00 €, per l’intervento proposto dal Comune di Senise, pur tuttavia decidendo di far voti alla Regione della problematica posta in essere dal Comune di Colobraro.

Risorse disponibili Bandi PSS. Discussione programmatica;

Per i bandi, pari a € 2.000.000,00 destinati alle Pmi e € 500.000,00 destinati all’agricoltura, l’Ufficio ha elaborato delle linee di proposte come primo contributo a un percorso di co-programmazione da attuare con i Comuni del Comprensorio dove i protagonisti sono le amministrazioni locali che meglio di chiunque altro conoscono il territorio e le reali esigenze delle comunità.

La seduta, che si è svolta in clima di ampia e reciproca soddisfazione ha dimostrato, ancora una volta che la sinergia tra Regione e territorio è un aspetto strategico che porta sempre frutti positivi sia in termini di confronto che di crescita delle comunità.