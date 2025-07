A Latronico arriva la card “Benessere in tasca”: sconti, servizi gratuiti e taxi turistico per chi sceglie di soggiornare nel paese

Dal 19 luglio, chi sceglierà di trascorrere una o più notti a Latronico – in hotel, B&B o affittacamere – riceverà gratuitamente la nuova card turistica “Benessere in tasca”, un piccolo passaporto del relax pensato per far vivere appieno tutto ciò che questo angolo di Basilicata ha da offrire.

La card è parte di un’iniziativa del Comune per valorizzare l’accoglienza locale e rafforzare l’identità di Latronico come Città del Benessere. Verrà distribuita gratuitamente agli ospiti direttamente nella struttura in cui alloggiano e sarà valida per un giorno per ogni notte di soggiorno.

Cosa include la card “Benessere in tasca”?

Sconti del 20% su numerose attività convenzionate: piscina comunale, centro benessere, trattamenti termali, escursioni guidate, noleggio e-bike, ristoranti, negozi e tanto altro.

Uso gratuito del taxi turistico comunale, pensato per accompagnare i visitatori nei luoghi più belli del territorio.

Accesso libero e gratuito a tanti luoghi simbolici della zona.

Tra le tappe imperdibili: il Parco termale, le Cascate del Benessere, il rifugio montano nella faggeta del Malboschetto, il campeggio in zona Perricchio, Monte Alpi, i Musei civici, il centro storico di Latronico, il pittoresco “paese degli indovinelli” ad Agromonte Magnano, i percorsi tra i calanchi e il Colle dei Greci, senza dimenticare le aree sportive all’aperto e i campetti comunali di calcetto e tennis.

Per le attività locali: il Comune ha aperto un avviso pubblico per aderire gratuitamente al circuito della card. Chi decide di partecipare offrirà ai turisti uno sconto del 20%, contribuendo a creare un’esperienza diffusa e coinvolgente.

Per saperne di più o aderire al progetto, tutte le info sono disponibili qui:

👉 Avviso pubblico – Benessere in tasca

Con questa iniziativa, Latronico conferma la sua visione di turismo sostenibile, accessibile e autentico, puntando su ciò che davvero fa la differenza: qualità della vita, natura, cultura e accoglienza.

Chiedi a ChatGPT