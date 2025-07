Un e-commerce 100% lucano tra i migliori d’Italia

Francavilla in Sinni (PZ), 15 luglio 2025 – Riconoscimento prestigioso per GPS Mele, l’eCommerce di moda nato in Basilicata, che entra ufficialmente tra i 700 migliori e-commerce d’Italia secondo la classifica redatta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) in collaborazione con La Repubblica – Affari&Finanza.

Il portale www.gpsmele.it si è distinto nella categoria Moda Multimarca, posizionandosi 13° a livello nazionale, grazie a un elevato livello di soddisfazione dei clienti, efficienza nei servizi e solidità dell’esperienza digitale.

La classifica, frutto di un’indagine su oltre 325.000 giudizi raccolti da clienti italiani, ha preso in considerazione 63 settori merceologici e valutato fattori come funzionalità, affidabilità, sicurezza, user experience e assistenza post-vendita.

GPS Mele rappresenta l’evoluzione digitale del punto vendita storico Pret à Porter Mele, fondato a Francavilla in Sinni oltre trent’anni fa. Alla guida del progetto ci sono i fratelli Giovanni, Salvatore e Prospero Mele, che hanno saputo trasformare l’esperienza e la reputazione costruita nel mondo fisico in un brand digitale riconosciuto su scala nazionale.

“Questo riconoscimento testimonia che anche da una piccola realtà può nascere un progetto competitivo e innovativo, capace di distinguersi per qualità e visione,” affermano i fratelli Mele.

“Abbiamo costruito GPS Mele attorno a tre pilastri: innovazione costante, attenzione assoluta al cliente, e una volontà di crescita che non si ferma mai. Questo risultato non è un punto di arrivo, ma uno stimolo a guardare ancora più lontano.”

Aggiunge Rosario Piesco, eCommerce Manager del progetto:

“Essere tra i primi 15 e-commerce multimarca di moda in Italia dimostra che il percorso intrapreso ha portato risultati concreti.

Dal 2017 investiamo ogni anno in tecnologie digitali, nuovi strumenti e canali pubblicitari per intercettare clienti sempre più consapevoli, alla ricerca di qualità e servizio. Continueremo su questa strada con l’ambizione di scalare ancora la classifica, portando valore non solo all’azienda, ma a tutto l’ecosistema che ci circonda.”

Chiude Mario Di Giacomo, responsabile del Customer Care:

“In questi anni abbiamo raccolto quasi 5.000 recensioni certificate, con una media di 4,9 su 5.

Questo dato ci ricorda ogni giorno che il cliente non è solo un destinatario, ma è il centro di ogni nostra decisione. Ascoltare, rispondere e migliorare: è da qui che parte la nostra idea di servizio.”

Il riconoscimento ottenuto da GPS Mele rappresenta anche un segnale per altre imprese del Sud: investire nel digitale oggi non è solo una scelta competitiva, ma anche una leva concreta per creare opportunità professionali e sviluppo locale.

In territori come la Basilicata, dove l’occupazione giovanile è una delle sfide più urgenti, esperienze come questa possono diventare un modello replicabile: fare impresa online significa crescere non solo in fatturato, ma soprattutto in capitale umano.

Per maggiori dettagli sull’indagine:

https://www.repubblica.it/economia/rapporti/qualita-e-mercati/2025/05/27/news/migliori_e-commerce__moda_e_accessori-424630693/