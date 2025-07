Premio Moda® “Citta’ dei Sassi” 2025: vince la stilista savese Monica Ingrosso

Si è conclusa con grande successo la XIV edizione del Premio Moda® “Città dei Sassi”, manifestazione internazionale che ha portato a Matera i riflettori del mondo della moda e dell’arte.

Un evento straordinario, che ha visto la partecipazione di designer da sei Paesi, couturier, artisti contemporanei e ospiti illustri, trasformando Palazzo Malvinni Malvezzi e la città dei Sassi in un crocevia di creatività e contaminazioni culturali.

L’evento, ideato e diretto dal Direttore Artistico Enzo Centonze e organizzato dall’APS Officina della Cultura, si è svolto con il patrocinio di prestigiose istituzioni, tra cui Regione Basilicata, Provincia e Comune di Matera, Fondazione Matera-Basilicata 2019, e ha ricevuto il sostegno delle associazioni di categoria dell’artigianato e della moda.

SEZIONE CONCORSO – VINCITORI E COLLEZIONI

Venerdì 11 luglio, nella splendida cornice rinascimentale di Palazzo Malvinni Malvezzi, si è tenuta la sfilata finale del concorso dedicato al total look femminile, presentata con carisma da Ivana Pantaleo (eco-stilista e attrice) e Alina Liccione (volto noto di Tele Norba).

In gara cinque straordinarie designer emergenti:

Milica Bainovic-Jovic (Serbia) ha stupito con una collezione realizzata esclusivamente con materiali naturali e tecniche tradizionali serbe, dando voce a un’artigianalità autentica e sostenibile.

(Serbia) ha stupito con una collezione realizzata esclusivamente con materiali naturali e tecniche tradizionali serbe, dando voce a un’artigianalità autentica e sostenibile. Jessica Cavarischia (Italia) ha presentato “Dissonanza Perfetta”, un viaggio creativo tra imperfezione, asimmetrie e raffinata rottura delle convenzioni.

(Italia) ha presentato “Dissonanza Perfetta”, un viaggio creativo tra imperfezione, asimmetrie e raffinata rottura delle convenzioni. Monica Ingrosso (Italia) ha conquistato la giuria con una collezione che ha saputo fondere ispirazioni barocche con la preziosa arte del tombolo e del lavoro a maglia. VINCITRICE del Premio Moda® 2025

(Italia) ha conquistato la giuria con una collezione che ha saputo fondere ispirazioni barocche con la preziosa arte del tombolo e del lavoro a maglia. Yuli Cristina Mendoza Zambrano (Ecuador) ha presentato “Echi di Mare”, un omaggio al mondo della pesca con richiami stilizzati all’ambiente marino.

(Ecuador) ha presentato “Echi di Mare”, un omaggio al mondo della pesca con richiami stilizzati all’ambiente marino. Ghedre Milinyte (Lituania) ha emozionato con un maestoso abito in lattice e raso duchesse, racconto visivo tra disciplina e dramma romantico.

VINCITRICE del Premio Moda Cinema – Omaggio a Grace Kelly

PREMI SPECIALI E COUTURIER IN PASSERELLA

Durante la serata si sono esibiti anche couturier affermati, tra cui:

Gianni Cirillo , con una collezione elegante e senza tempo;

, con una collezione elegante e senza tempo; Rossana Prisciantelli , con “Plisségraphie”, dove il plissé diventa scrittura del corpo;

, con “Plisségraphie”, dove il plissé diventa scrittura del corpo; Liliana-Larisa Craciun , che ha incantato con “Blossoming”, rinascita in forma d’abito;

, che ha incantato con “Blossoming”, rinascita in forma d’abito; Silvana e Valentino Ricci , con la collezione “Woman in Love”;

, con la collezione “Woman in Love”; Tania Spagnolo , con “MIRA”, elogio alla meraviglia;

, con “MIRA”, elogio alla meraviglia; Alessia Centorame , con “Anima al Femminile”;

, con “Anima al Femminile”; Angela Pascale, con una linea tra modernità e tradizione sartoriale.

I premi assegnati includono:

Premio Speciale Regione Basilicata a Michele Miglionico , stilista lucano di fama internazionale, ambasciatore della bellezza e spiritualità della sua terra.

a , stilista lucano di fama internazionale, ambasciatore della bellezza e spiritualità della sua terra. Premio alla Carriera per il Cinema e per l’Impegno Culturale Italia-Maghreb a Habib Mestiri.

Premio Eccellenza della Moda a Paolo Fumarulo (Italia) e Rosa Addabbo (Francia) , rispettivamente per l’eleganza essenziale e per la raffinata collezione “Vice-versa”.

a e , rispettivamente per l’eleganza essenziale e per la raffinata collezione “Vice-versa”. Premio Ecosostenibilità a Ivana Pantaleo, pioniera della moda etica e attivista per la transizione ecologica.

In tale occasione è intervenuto Francesco Sgherza presidente della Confartigianato Bari-BAT-Brindisi.

MODART EXHIBITION – DONNE IN TRASFORM-AZIONE (13–20 luglio)

La settimana successiva ha visto l’apertura dell’8ª edizione della ModArt Exhibition, curata da Felicia Curci e voluta con forza da Enzo Centonze. Una rassegna intensa e ricca, che ha trasformato Palazzo Malvinni Malvezzi in un laboratorio artistico multidisciplinare. In esposizione: abiti scultura, opere pittoriche, fotografia, installazioni multimediali e gioielli artistici.

L’inaugurazione del 13 luglio è stata segnata da due momenti storici:

La scopertura del “Salvator Mundi” , opera attribuita al Guercino , alla presenza della ssa Michela Colucci in rappresentanza del Dott. Stefano Colucci, impossibilitato a partecipare per impegni istituzionali, che ha portato i suoi saluti e il sostegno della XVII Commissione ‘Arte’ dell’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud Aree Fragili e Isole Minori.” e del critico d’arte Antonello Di Pinto.

, opera attribuita al , alla presenza della ssa in rappresentanza del Dott. Stefano Colucci, impossibilitato a partecipare per impegni istituzionali, che ha portato i suoi saluti e il sostegno della XVII Commissione ‘Arte’ dell’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud Aree Fragili e Isole Minori.” e del critico d’arte L’apertura della mostra “L’eleganza senza tempo”, omaggio a Grace Kelly, con opere ispirate alla sua figura da oltre 30 artisti italiani.

Programma settimanale: talk, workshop, presentazioni, dibattiti, performance, proiezioni e incontri dedicati all’arte femminile, alla sostenibilità, alla salute, alla spiritualità e al sociale, tra cui:

Lunedì 14 luglio: incontro dedicato all’autismo e presentazione del fumetto e del progetto “Il Mondo di Pin”.

Martedì 15: proiezione del corto “Vite da Salvare”.

Giovedì 17: conferenza su menopausa, rinascita e femminilità.

Sabato 19: “Un’altra forma di eleganza”, dedicato al fascino dei cavalli.

Domenica 20: Finissage, presentazione di libri, focus sull’intarsio e conferenze in omaggio a Grace Kelly.

UN EVENTO GLOBALE, INCLUSIVO E ISPIRATO

Il Premio Moda® “Città dei Sassi” e la ModArt Exhibition hanno confermato Matera come capitale internazionale della creatività e della bellezza, in un’edizione che ha saputo unire eccellenza sartoriale, arte visiva, sostenibilità, inclusione sociale e valori umani. Un palcoscenico che ha dato voce a visioni femminili, narrazioni identitarie e gesti artistici in grado di ispirare e trasformare.