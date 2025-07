Nicola Latronico: la dignità della terra, il silenzio dell’esempio

In un tempo in cui tutto sembra dover brillare sotto i riflettori, c’è ancora chi sceglie la via più silenziosa e autentica: quella del lavoro, della coerenza, della terra.

E proprio da lì nasce una storia che profuma di sudore e di peperoni maturati al sole, fatta di mani forti e cuore grande. Una storia che non finirà in prima pagina, ma che merita di essere raccontata.

È la storia di Nicola Latronico, un uomo che ha già dato tanto. Un padre, un servitore dello Stato, che ha indossato con onore l’uniforme dell’Arma dei Carabinieri e ha costruito la sua vita su valori solidi: disciplina, dedizione, senso del dovere.

Eppure, quella vita non si è mai fermata con il congedo. Quando ha lasciato la divisa, Nicola ha indossato un’altra “uniforme”: quella del contadino. Ha ripreso in mano la zappa, ha seminato la terra di famiglia, ha ridato vita a un’eredità che parla di radici profonde.

Perché i peperoni che coltiva non sono solo ortaggi. Sono ricordi, identità, omaggi silenziosi a due genitori – contadini autentici – che gli hanno insegnato molto più che a coltivare: gli hanno insegnato a vivere con dignità, ad amare ciò che si crea con le proprie mani, a dare valore alle piccole cose, fatte bene e con onestà.

Nei suoi campi non c’è spazio per i fertilizzanti chimici né per scorciatoie. Ogni pianta cresce con il tempo della natura, con il rispetto dei cicli, con la costanza di chi crede davvero nel valore della terra.

I suoi peperoni sono frutti veri: frutti di fatica, pazienza, amore.

E anche se non li troverai negli scaffali patinati dei supermercati, si fanno notare. Perché la qualità, quella autentica, non fa rumore. Cresce nel silenzio, con la schiena piegata e la dignità dritta.

Questa storia è un ringraziamento.

Un modo per dire “grazie” a un padre che non ha mai cercato applausi, ma che ha lasciato – e lascia ogni giorno – un esempio concreto.

In un mondo che corre e finge, lui insegna a restare con i piedi ben piantati a terra. Letteralmente.

E allora sì, forse non saranno mille medaglie.

Ma c’è qualcosa che vale anche di più: l’onore silenzioso di chi ha vissuto – e vive – con onestà, coerenza e amore.