Cher in concerto al party in via Veneto di Dolce & Gabbana

A sorpresa, sul palcoscenico allestito al centro di Via Veneto, dove per tre ore si sono esibiti decine di ballerini, in coreografie trascinanti, vocalist, jazz band, ballerini di flamenco, appare lei con la sua voce inconfondibile, i capelli lunghissimi e il corpo da adolescente, nonostante i 79 anni suonati.

E’ l’inossidabile Cher, che comincia subito a cantare alcuni dei suoi brani più famosi (tra cui The Music’s No Good Without You, Dov’è l’amore, Believe). Siamo nel party inaugurale dei cinque giorni di eventi di Dolce & Gabbana nella capitale.

Location prescelta un grande e celebre albergo sulla strada della Dolce Vita, che fa da proscenio e base alla festa, a cui partecipano gli ospiti dei due stilisti, soprattutto i buyers e un numero ristretto di giornalisti. Tutto è pronto dalla sera prima.

Le strade attorno a Via Veneto blindate. Il set del party comincia dagli archi di Porta Pinciana e finisce all’angolo con via Boncompagni.

Musica live, macchine d’epoca piazzate qui e lì, immagini-quadro della mostra Secret Dolce Vita, tavolini per gli ospiti, dentro e fuori all’hotel, tutti tappezzati con cuscini nel tipico animalier della maison, come la moquette e i piatti, dove vengono serviti antipasti primi e dolci. Anche i camerieri che servono ai tavoli vestono con completi maculati.

La festa è stata l’apertura dei cinque giorni a Roma di Dolce & Gabbana, cominciato appunto con la mostra fotografica del periodo della Dolce Vita: Secret Dolce Vita prima esposizione pubblica tratta da Secret Archive, una raccolta di milioni di negativi e lastre fotografiche inedite che svelano l’anima nascosta dell’Italia del Novecento.

La mostra en plein air, inaugurata il 12 luglio in Via Veneto e visitabile dal pubblico dal 13 al 17 luglio, offre un viaggio visivo inedito nella Capitale degli anni ’50 e ’60.

L’evento è stato possibile grazie al lavoro di ricerca e alla curatela di Edoardo Dionea Cicconi, con il supporto di Dolce&Gabbana e la collaborazione di Roma Capitale e dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda guidato da Alessandro Onorato.

ANSA