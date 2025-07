Basilicata in fiamme: vigili del fuoco allo stremo per contenere gli incendi

Sono giornate difficili e cariche di tensione per i Vigili del Fuoco della Basilicata. Il Comando provinciale, insieme alle squadre di supporto giunte da altre zone, è impegnato senza sosta nel fronteggiare una vera e propria emergenza incendi che sta colpendo vaste aree del territorio lucano.

Almeno dieci i focolai attivi in tutta la provincia Materana. Ogni squadra disponibile è operativa, tanto che sono state richiesti rinforzi ad altri Comandi regionali e nazionali. Il fronte più critico è stato quello tra Scanzano Jonico e Pisticci, nelle campagne a ridosso della SS 106 e nei pressi del fiume Cavone. Qui, tre squadre dei Vigili del Fuoco impegnate contro le fiamme in condizioni difficili, c è stato bisogno dell’arrivo di un Canadair per supportare le operazioni dall’alto.

Ma la situazione è complicata anche altrove: San Mauro Forte, Craco, Montalbano Jonico, tutti nomi che oggi si legano alla preoccupazione per roghi che minacciano l’ambiente, le abitazioni e le attività agricole. Nel Potentino, le squadre sono impegnate a Savoia di Lucania, dove si sta cercando di arginare un altro incendio che rischia di espandersi.

È una lotta contro il tempo e contro il vento. In queste ore, i vigili del fuoco stanno dando prova di straordinaria dedizione, mettendo a rischio la propria sicurezza per salvaguardare la nostra terra. Ai cittadini si chiede massima prudenza e collaborazione. Ogni gesto responsabile può fare la differenza.