Sere d’incanto a Deliceto in centinaia all’ombra del Castello per i primi eventi d’estate

DELICETO (Fg) – Hanno avuto un successo straordinario le prime due serate del Delifest, il festival culturale di Deliceto, che si sono svolte il 4 e il 5 luglio.

Ai piedi del Castello, con un panorama mozzafiato alle spalle della platea del cortile delle scuole elementari, centinaia di cittadini e di visitatori hanno riso, applaudito e sono stati ammaliati da musica e parole dei primi due incontri d’autore.

Nella prima serata sono stati protagonisti l’attore comico e regista Giovanni Esposito il social divulgatore Amedeo Colella, l’artista e fotografo Riccardo Piccirillo, la conduttrice-giornalista Rai Francesca Silvestre, la voce e la chitarra di Fabrizio Mandara.

Nella seconda, a catturare attenzione e simpatie del pubblico sono stati Pino Strabioli e Licia Colò. Il Delifest è organizzato dalla South Side Music, direzione artistica di Gianni Di Carlo, nell’ambito di Mystica Harmonia, progetto promosso dal Comune di Deliceto e finanziato dal PNRR Linea Borghi. Il festival proseguirà il 1° agosto, quando Deliceto accoglierà il geologo-divulgatore e uomo di tv Mario Tozzi, e poi dal 12 al 15 agosto con una serie di concerti.

IL RILANCIO DEL BORGO. Anche il Delifest è frutto di un grande progetto di rilancio del borgo. Dalla primavera del 2024, il Comune di Deliceto sta sviluppando un articolato e ambizioso percorso, quello elaborato con “Mystica Harmonia”, progetto finanziato nell’ambito del PNRR (Investimento 2.1, Attrattività dei borghi, linea B) e prevede la realizzazione di 18 azioni.

Tutte convergono in modo integrato e complementare sulla messa a sistema delle potenzialità espresse dal patrimonio umano, materiale e immateriale del paese, per dotare Deliceto degli strumenti necessari alla propria valorizzazione quale nuova destinazione turistica.

IL CANTO. Il filo conduttore è rappresentato da “Tu scendi dalle stelle”, il canto di Natale più famoso del mondo che proprio a Deliceto fu scritto da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori: quel canto, infatti, ricorda l’atmosfera del borgo, una profonda umanità, e fu realizzato sotto il cielo delicetano, contemplando gli astri e il paesaggio circostante.

La finalità del progetto, dunque, è quella di innestare processi di innovazione, partecipazione e sviluppo valorizzando le unicità del paese, facendone conoscere e assaporare la cucina tipica, dando modo a cittadini e visitatori di rigenerarsi ascoltando silenzio e suoni dei boschi. Fare esperienza di “un borgo tutto da vivere” attraversando vie e piazze, vivendo la spiritualità dei suoi luoghi sacri e poi scoprire i posti in cui si ritrovano i giovani.

IL CASTELLO E NON SOLO. Valorizzare non solo l’imponente e ben conservato Castello Normanno, dunque, non soltanto chiese e monumenti, ma anche la sapienza e l’innovazione produttiva espressa da artigiani, imprese agroalimentari, fornai e caseifici, aziende agricole.

E poi, ancora, le grotte, gli ipogei, la Deliceto sotterranea, la riscoperta in chiave moderna di tradizioni e vocazioni territoriali.

In questa nuova narrazione, i cittadini di Deliceto hanno già iniziato a mettere i loro volti e la loro voce, così come il loro talento: sono infatti protagonisti diretti di molte azioni, tra cui la costruzione di un archivio della memoria viva, una mappa sonora per lo storytelling di comunità, un temporary pop-hub per la generazione di imprese culturali e creative.

E non solo. Saranno attivati una carta integrata dei servizi per visitatori e cittadinanza, un infopoint turistico all’interno del Castello e una DMO, l’organizzazione che gestirà tutte le attività della destinazione turistica.

Gli astri, che danno il nome al progetto, saranno al centro anche della realizzazione di infrastrutture ecologiche per l’osservazione delle stelle.