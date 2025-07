Michele Casino: CORDOGLIO PER LA TRAGEDIA SULLA SP3 MATERA-METAPONTO.

Il Consigliere Regionale Michele Casino, del Gruppo Misto, esprime il più profondo cordoglio per la tragica perdita della famiglia di Matera coinvolta nel drammatico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega Matera a Metaponto.

“Sono profondamente scosso da questa tragedia che ha colpito la nostra comunità”, dichiara il Consigliere Casino. “Questa perdita rappresenta una ferita che lacera il cuore di tutti noi lucani. Alle famiglie colpite da questo immenso dolore va la mia più sentita vicinanza.

Bisogna riportare al centro dell’attenzione la questione della sicurezza stradale sulla SP 3 Matera-Metaponto, arteria di fondamentale importanza per il collegamento tra il capoluogo della provincia materana e la costa ionica.

“Non possiamo permettere che questa strada continui a mietere vittime e metta a rischio la sicurezza degli automobilisti, sottolinea Casino. È urgente e non più rimandabile l’ampliamento della carreggiata a quattro corsie, che rappresenta una priorità assoluta per la sicurezza dei nostri cittadini e che è già in agenda di questo governo regionale.

La Basilicata merita infrastrutture sicure e moderne. È un diritto dei cittadini e un nostro dovere di istituzioni.”

Consigliere Michele Casino Gruppo Misto – Consiglio Regionale della Basilicata