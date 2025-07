Crisi idrica nel Metapontino: convocato un Consiglio provinciale aperto a Pisticci

La crisi idrica in provincia di Matera, e in particolare nel territorio del Metapontino, è ormai una realtà grave e persistente. A dirlo è il presidente della Provincia, Francesco Mancini, che ha annunciato per domani – martedì 8 luglio alle ore 11 – un Consiglio provinciale aperto e interamente dedicato al tema. L’incontro si terrà presso la Mediateca comunale di Pisticci.

“Abbiamo voluto convocare un consiglio aperto a tutti – sindaci, organizzazioni sindacali e rappresentanti del territorio – per affrontare insieme questa emergenza che sta mettendo in ginocchio la nostra agricoltura e le comunità locali”, ha dichiarato Mancini. L’obiettivo è chiaro: costruire un dialogo istituzionale concreto e collaborativo, capace di generare azioni comuni e coordinate per contrastare gli effetti della siccità.

Per rafforzare il confronto e dare un segnale di attenzione, all’incontro è stato invitato anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Carmine Cicala.

“Abbiamo raccolto le preoccupazioni e le richieste di intervento arrivate dai sindaci, dalle associazioni di categoria e dagli operatori agricoli – ha aggiunto il presidente della Provincia – ed è proprio su loro impulso che abbiamo deciso di riunire la massima assemblea provinciale. Sarà un momento importante per ascoltare, discutere e cercare insieme soluzioni che possano almeno alleviare gli effetti di questa crisi sempre più pesante”.

L’iniziativa si pone come primo passo concreto verso una gestione più condivisa dell’emergenza idrica, che continua a colpire duramente non solo l’agricoltura, ma anche l’economia e la vita quotidiana di un intero territorio.