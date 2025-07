Antonio Minerba in arte Tony presenta il brano “Vascoltata”: un viaggio musicale nel mondo di Vasco Rossi

Se dovessimo scegliere una canzone di Vasco che rappresenti ciò che proviamo quando ascoltiamo le sue melodie, la risposta sarebbe, senza dubbio, complessa. Molti di noi hanno nella mente una lista infinita di titoli che evocano ricordi, emozioni e momenti di vita. In questo spirito nasce “Vascoltata”, un brano originale scritto utilizzando solo i titoli delle canzoni di Vasco, cinquanta circa, affiancandoli e intrecciandoli in un testo fluido che racconta due avvincenti storie d’amore con un finale felice per Sally e un epilogo negativo per Jenny. La vittoria di Sally è il trionfo dell’amore sincero e genuino.

“Vascoltata” si propone come un’opera intensa che si ispira anche all’esperienza unica che ogni fan del Komandante vive durante l’ascolto delle sue canzoni.

Ogni parola di questa canzone è intrisa di significato e riesce ad evocare sia l’essenza del viaggio e lo spirito di libertà sia la celebrazione della vita che la musica di Vasco sa regalare.

Con questo nuovo singolo, il cantautore lucano Antonio Minerba, meglio conosciuto come Tony, si rivolge con affetto e creatività a tutti i fan del rocker emiliano promettendo un’esperienza musicale coinvolgente e memorabile, trasmettendo il messaggio che solo attraverso la libertà l’essere umano può dare senso e pienezza alla propria esistenza.

Nel video musicale il trike diventa uno dei protagonisti sfrecciando tra i paesaggi mozzafiato della costa Jonica lucana sottolineando proprio il legame profondo tra la musica, il viaggio e la libertà.

Tony, infatti, oltre ad essere un interprete talentuoso, ha saputo reinventarsi e trasformare il suo trike in una vera e propria orchestra itinerante. Questa innovativa concezione di touring musicale si sposa perfettamente con l’atmosfera di libertà e avventura che Vasco stesso incarna nelle sue canzoni.

Anche il simbolo dell’organo femminile, creato unendo le dita delle mani che rappresentano la lettera “L” di lunedì e la “L” di libertà, simboleggia la volontà di onorare la donna e la sua capacità di generare nuova vita.

Ma chi è Tony Minerba? Un artista poliedrico la cui versatilità non conosce limiti, spaziando da progetti di tribute band a collaborazioni con altri musicisti, esibendosi su palchi nazionali ed internazionali. L’amore per la musica lo porta in continuazione alla ricerca di nuove sonorità e forme espressive, facendo di lui una figura innovativa nel panorama musicale italiano.

Ogni progetto che porta avanti è sempre arricchito dalla sua creatività, dalla sua passione e da un profondo rispetto per l’arte musicale.

“Vascoltata” si presenta come una vera e propria chicca per i fan di Vasco, un omaggio alla vita e un invito a riscoprire le emozioni che solo la musica sa donare, facendo vibrare ogni cuore con la potenza di un testo che racconta due storie originali, profonde e toccanti. Attraverso “Vascoltata”, il viaggio musicale continua, arricchendosi di nuove esperienze e ricordi indimenticabili