Ancora sangue sulle strade lucane: Tragedia sulla SP3 Matera-Metaponto-due morti e diversi feriti in un grave incidente stradale questa mattina

Una domenica che doveva profumare d’estate e di partenze si è trasformata in una pagina di dolore e sgomento per la comunità lucana e non solo.

È successo tutto poco dopo l’alba, intorno alle 7 del mattino, lungo la Strada Provinciale 3, al km 24. In un giorno in cui il traffico estivo iniziava a intensificarsi, due auto si sono scontrate frontalmente: una Alfa Romeo Mito nera e una Renault Scénic grigia.

A bordo dell’Alfa viaggiavano tre persone. Una donna di 45 anni, residente a Matera, ha perso la vita sul colpo. Con lei un uomo di 50 anni, anch’egli materano, che è deceduto poco dopo in ospedale, nonostante gli sforzi dei soccorritori. Gravemente ferito anche un giovane di 22 anni, sempre di Matera, trasportato d’urgenza al nosocomio con l’elisoccorso intervenuto sul posto.

Sull’altra vettura, la Renault, viaggiavano due ragazzi: alla guida un 21enne nato a Bari e residente ad Altamura. Entrambi sono stati trasportati all’Ospedale di Matera, le loro condizioni non sarebbero al momento critiche, ma la paura e lo shock sono profondi.

Sul luogo del tragico incidente sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Bernalda, unitamente alla Polizia di Stato, alla Polizia Locale e ai Vigili del Fuoco, che hanno lavorato senza sosta per mettere in sicurezza l’area e facilitare le operazioni di soccorso.

Il tratto stradale è stato chiuso in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, ed è stato successivamente riaperto al traffico con senso alternato.

Questo ennesimo incidente riaccende con forza la riflessione sulla sicurezza stradale, soprattutto in periodi dell’anno come questo, in cui la viabilità si fa intensa e le vite possono essere spezzate in un attimo.