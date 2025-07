Chiorazzo e Vizziello: Nuova Fondazione Civica?

Il Vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, ed il presidente del Gruppo Consiliare Basilicata Casa Comune, Giovanni Vizziello, hanno presentato un’interrogazione urgente con risposta orale rivolta al Presidente della Giunta Regionale in merito alla proposta di legge n. 72/2025, a firma dei consiglieri Pittella e Morea, per l’istituzione della “Fondazione Civica – Centro Interdisciplinare per la Valorizzazione Innovativa, la Conservazione e l’Accessibilità con particolare riferimento alla promozione delle ricerca interdisciplinare e della cultura della protezione civile”.

“La proposta – dichiarano i consiglieri Chiorazzo e Vizziello – prevede un impegno complessivo di spesa pari a 1 milione di euro nel triennio 2025-2027, senza che ai consiglieri siano stati forniti documenti fondamentali come lo statuto della fondazione, il masterplan, o l’elenco dei soggetti pubblici e privati coinvolti.

È un approccio inaccettabile, che ostacola una valutazione consapevole e trasparente dell’intervento”.

Nell’interrogazione “si chiede alla Giunta di chiarire le ragioni dell’aumento di spesa rispetto ai 50 mila euro inizialmente previsti nella legge di stabilità 2024, e di specificare quali soggetti abbiano formalmente aderito o aderiranno alla fondazione.

Si sollecita inoltre una ricognizione dettagliata sullo stato e sui costi di funzionamento delle fondazioni già istituite e partecipate dalla Regione Basilicata”.

“Siamo di fronte all’ennesimo atto che rischia di alimentare ulteriori strutture, per non dire poltrone, senza una reale valutazione di efficacia – concludono i consiglieri di Basilicata Casa Comune – in un contesto in cui la Regione sostiene già numerose fondazioni per un costo complessivo pari a 675 mila euro nel solo 2025.

La trasparenza e la responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche devono venire prima di ogni nuovo ente. Chiediamo alla Commissione consiliare competente di fermarsi nell’istruttoria e alla giunta regionale di trasmettere una valutazione strategica, economica e istituzionale dell’ennesima fondazione prima di avallare una nuova operazione che aumenterebbe il peso delle stesse sulle casse regionali”.