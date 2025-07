Rinnovo CdA Fondazione Enasarco: eletti componenti Confcommercio e Fnaarc

Patrizia De Luise è la prima donna eletta presidente della Fondazione Enasarco, nel corso dell’assemblea di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Tra i consiglieri, sono stati eletti anche il vicepresidente di Confcommercio Pier Andrea Chevallard e, in rappresentanza degli agenti di commercio, Andrea Pizzi di Fnaarc Confcommercio , a conferma del ruolo strategico della Confederazione nella nuova governance. Confcommercio, che ha partecipato con impegno e forte convinzione alle elezioni che hanno portato alla nomina del nuovo Cda di Enasarco, guarda con favore alla ritrovata unità tra le diverse componenti, considerandola “un segnale positivo e un punto di partenza per affrontare insieme le sfide future”. Il Consiglio rappresenta un’ampia e autorevole espressione del sistema produttivo nazionale, con la presenza di rappresentanti di Confcommercio, Confindustria, Confesercenti, Confartigianato, Confcooperative e Confapi. Confcommercio, inoltre, assumerà un ruolo di primo piano nella SGR dell’Ente garantendo, mediante un’attenta vigilanza e una corretta amministrazione del patrimonio, “la sostenibilità e la continuità delle prestazioni previdenziali in favore degli agenti e rappresentanti di commercio”.

Si è dunque conclusa con una partecipazione senza precedenti la consultazione per l’elezione dei Delegati Enasarco. Alle urne digitali si sono recati n.35.403 agenti di commercio e ditte mandanti, superando l’affluenza delle precedenti edizioni (circa n.33.930 votanti nel 2020 e n.26.262 nel 2016). In particolare, per la componente agenti, il voto delle precedenti tornate elettorali è stato superato anche in termini percentuali – il 17% contro il 14,5% del 2020 e l’11,34% del 2016. Un elemento innovativo ha contribuito al successo della consultazione: è stato chiesto agli iscritti di indicare le priorità strategiche della Fondazione per i prossimi anni, partecipando attivamente alla costruzione delle linee d’indirizzo. “Per la prima volta l’Ente ha coinvolto in modo diretto i propri iscritti nella definizione delle priorità future”, ha dichiarato Antonio Buonfiglio, Direttore Generale della Fondazione Enasarco. “Visti i numeri, è evidente che questo approccio è stato accolto con entusiasmo.” I contributi ricevuti – n. 15.864 – saranno analizzati con il supporto di uno strumento di Intelligenza Artificiale, trasformando la sensibilità degli iscritti in intelligenza comunitaria, una base concreta per l’elaborazione delle linee guida strategiche del nuovo mandato. Con questa consultazione, Enasarco inaugura una nuova fase della propria storia: più partecipativa, più trasparente, più vicina agli iscritti. In un contesto nazionale che fatica a ridefinire i propri modelli di crescita e coesione sociale, la Fondazione Enasarco si distingue come esempio virtuoso di gestione previdenziale moderna e sostenibile. Oltre a garantire tutele essenziali per più di 220.000 agenti e rappresentanti di commercio, la Fondazione si conferma una leva strategica per la competitività delle imprese e un modello di governance partecipata tra i principali corpi intermedi del Paese.