Michele Casino : cordoglio per la scomparsa di NICOLA SAVINO

Con profondo cordoglio apprendo della scomparsa di Nicola Savino, figura di primo piano della storia politica lucana e meridionale.

Nicola Savino ha rappresentato per decenni un punto di riferimento per la politica lucana, incarnando quei valori di impegno civile e dedizione alle istituzioni che hanno caratterizzato la migliore tradizione del socialismo italiano. La sua carriera, come politico in diversi ruoli, testimonia un lungo percorso di servizio alla collettività e alle istituzioni democratiche.

L’elezione alla Camera dei Deputati nel 1987 e il suo ruolo di sottosegretario nel governo Ciampi hanno rappresentato momenti di grande prestigio per la nostra regione, portando la voce della Basilicata nelle più alte sedi istituzionali del Paese.

In questo momento di dolore, esprimo la mia vicinanza alla famiglia di Nicola Savino. La sua eredità politica e umana rimane un patrimonio prezioso per tutti coloro che credono nel valore dell’impegno pubblico e nella costruzione di una società più giusta e solidale.

La Basilicata perde oggi un protagonista della propria storia recente, un uomo che ha saputo servire le istituzioni con onore e dedizione.

Michele Casino Consigliere Regionale – Gruppo Misto Consiglio Regionale della Basilicata

Potenza, 1° luglio 2025