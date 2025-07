Messaggio di cordoglio del Vice Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, per la scomparsa di Nicola Savino.

“Esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Nicola Savino. Uomo delle istituzioni e della politica autentica, ha vissuto la sua esperienza istituzionale con passione e competenza, mettendo al centro della sua azione il riscatto e lo sviluppo della Basilicata, sempre con lo sguardo rivolto al bene collettivo. Anche in tempi più recenti, ricordo con riconoscenza la sua adesione all’appello, insieme ad altri autorevoli esponenti lucani, a sostegno della mia candidatura alla Presidenza per un nuovo centrosinistra. Ai suoi cari va il mio pensiero più affettuoso”.