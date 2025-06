Walk-Around e sit-in fuori alla sede Rai di Potenza

Il sottoscritto Maurizio Bolognetti, nato a Napoli il 30 ottobre 1964 e residente a Latronico in Via Savonarola 31, in qualità di Segretario di Radicali Lucani, comunica che giovedì 3 luglio 2025, a partire dalle ore 10.00, terrà un walk around e un sit-in fuori alla sede Rai della Basilicata.

La manifestazione si intitolerà “Stop all’attentato contro i diritti politici del Cittadino”, la Rai onori il suo ruolo di servizio pubblico e ponga fine alla censura sul Sin Tito Scalo.

Maurizio Bolognetti

Giornalista

Autore dei libri https://www.ibs.it/libri/autori/maurizio-bolognetti

Segretario di Radicali Lucani

Già membro del Consiglio Generale dei Club Pannella

Già membro della Presidenza e del Consiglio Generale del PRNTT

Già membro della Direzione, Giunta e Consiglio generale RI

Già Consigliere Generale dell’Associazione Coscioni

Già corrispondente di Radio Radicale dal 2010 al 2022

Già membro del Consiglio generale del Cora

Coordinatore in Basilicata di numerose campagne referendarie a partire dal 1990

Candidato alla Presidenza della Regione Basilicata nel 2000

Capolista in Basilicata in numerose campagne elettorali