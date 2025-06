Paura alle poste di Potenza: rapina a mano armata e scontro a fuoco, fermati tre malviventi

Potenza, 30 giugno 2025 – Momenti di terrore questa mattina all’ufficio postale di via Tirreno, a Potenza. Intorno alle 9:00, quattro uomini armati hanno fatto irruzione nei locali, seminando il panico tra dipendenti e clienti, molti dei quali si erano recati lì per ritirare la pensione o pagare bollette.

La situazione è rapidamente degenerata quando, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto un breve ma concitato scontro a fuoco tra i rapinatori e le forze dell’ordine. Fortunatamente – e quasi incredibilmente – nessuno è rimasto ferito, né tra i civili né tra gli agenti.

Una volta dato l’allarme, le pattuglie della Polizia si sono lanciate in un inseguimento che ha attraversato alcune strade periferiche della città. Il risultato: tre dei quattro banditi sono stati bloccati e arrestati. Del quarto, al momento, non si conosce la posizione, e sono in corso le ricerche.

“Siamo vivi per miracolo”, racconta una signora anziana, ancora scossa, mentre stringe il braccio della figlia. “Uno dei rapinatori ha gridato che nessuno si muovesse. Pensavo che non ne saremmo usciti”.

Sul posto è giunta anche un’ambulanza per precauzione e un team di psicologi per assistere i presenti più traumatizzati. Le indagini sono ora nelle mani della Polizia, che sta raccogliendo testimonianze e visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza.

In una città solitamente tranquilla come Potenza, una giornata che sembrava ordinaria si è trasformata in un incubo. Ma grazie alla prontezza degli agenti e al sangue freddo del personale, oggi si può parlare di una tragedia soltanto sfiorata.