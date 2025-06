Nuove date spettacolo teatrale “Ginevra – Nessun mi salverà se non me stessa”

Dopo le quattro date sold out dello scorso anno, a grande richiesta torna “Ginevra – Nessun mi salverà se non me stessa”, lo spettacolo teatrale diretto da Gaetano Colella e prodotto dall’associazione culturale Cè ttèatre.

Sono tre le repliche in programma, dal 2 al 4 luglio, a Crispiano, sempre alla Masseria Pizzìca, lì dove lo sfondo di una delle più affascinanti masserie del territorio sembra incastrarsi alla perfezione con le tribolate vicende della principessa Ginevra e del regno di Scozia. Ingresso ore 20.30, sipario alle 21.

Verrà quindi riproposta la storia di Ginevra e Ariodante, che prende spunto dall’”Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto e qui è riscritta da Colella, una narrazione dall’intreccio appassionante che è anche una riflessione sull’identità e sul ruolo della donna nella cultura moderna.

In scena un gruppo di appassionati di teatro, nonché soci di Cè ttèatre, che si sono cimentati in questo lavoro dopo un percorso di avvicinamento all’arte scenica svolto proprio con l’autore, regista e attore professionista crispianese.

I biglietti sono acquistabili online sul circuito PostoRiservato dal seguente link http://bit.ly/4e9CLOT oppure a Crispiano presso l’agenzia viaggi Travel Francy (corso Vittorio Emanuele, 16) e il bar Nuove Dimensioni (via Gramsci, 10).

Per info: 328.3379745 – 329.3056289. Durante le serate il pubblico troverà in masseria un punto ristoro a cura di Cucina e Bottega.

LA TRAMA

Scozia, Medioevo. La principessa Ginevra, vittima delle macchinazioni di Polinesso, viene ingiustamente accusata di adulterio. Sarebbe stata vista in compagnia di un uomo nelle sue stanze e questo, per le leggi scozzesi, significa una sola cosa: la principessa verrà uccisa se entro trenta giorni nessuno andrà a reclamare la sua innocenza. Perché in Scozia la legge condanna al rogo una donna accusata di essersi unita con un uomo che non è suo marito. Diversamente dagli uomini che invece, per la stessa causa, non subiscono alcuna punizione. Ginevra è quindi in pericolo di morte. E sa bene che non dovrà lottare solo contro una ingiusta accusa, ma anche contro una legge assurda e iniqua. La sua sarà una lotta contro il tempo e contro i pregiudizi di un intero regno.

IL CAST

Il cast è composto da Vincenzo Bruno, Maria Rosaria Carbotti, Michele Carbotti, Gianni Caroli, Massimo Capuzzimati, Anna Convertini, Tiziana Del Giudice, Valerio Giuliani, Francesca Internò, Tina Lacatena, Dolores Larocca, Lorenzo Marangi, Maria Giovanna Paciulli, Nada Scatigna, Valeria Scialpi e Marina Torsello. Hanno lavorato alla realizzazione Maria Giovanna Stallo (costumi), Paolo Elettrico (scena), Mirko Samarelli (attrezzista), Vincenzo Parabita (ufficio stampa e comunicazione), Massimo Ruvio (foto), Luciano De Leonardis (assistente alla regia), Doriana Chillo (assistente di palco), Giovanni Le Noci (direttore tecnico), Aldo Paciulli (direttore di produzione), Controluce di Pino Dimichele (service audio luci).

Lo spettacolo fa parte del cartellone di iniziative sostenute dal Comune di Crispiano, denominato “Crispiano Creativa ‘25”. Sono sponsor Supermercato Decò Crispiano, Prodise, Sismalab, Climatec, BCC Locorotondo, Blacksmith Pub, Saracino Pizza & Passione, Sgobio Caterina Hotellerie, Dolce Borgo Gelateria, Tecsam, Zenit, Ideal Pasticceria, Carpe Diem.