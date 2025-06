La Fondazione FareFuturo di Senise prende posizione sul Consiglio Comunale

La Fondazione FareFuturo di Senise esprime il proprio dissenso rispetto al tono e al giudizio politico fortemente critico espresso dalla minoranza durante l’ultimo Consiglio Comunale.

Come già ribadito in passato, riteniamo che tutti i consiglieri – di maggioranza e di opposizione – siano stati eletti per servire la comunità con serietà e spirito di collaborazione.

È quindi deludente constatare come, a così breve distanza dall’insediamento, si cerchi già di alimentare divisioni con un’opposizione dura e preconcetta, arrivando a definire la maggioranza come “irresponsabile, improvvisata e inadeguata”.

Un giudizio che, a nostro avviso, non tiene conto né del poco tempo avuto a disposizione per elaborare un programma amministrativo articolato, né del tentativo – legittimo e trasparente – di affiancare all’attività degli assessori alcune figure esterne di comprovata competenza, disponibili a titolo gratuito, per affrontare in modo più efficace le tante criticità irrisolte del nostro territorio.

Secondo la Fondazione FareFuturo, questa Amministrazione comunale merita invece fiducia e sostegno, perché sta dimostrando coraggio e senso di responsabilità.

Sta cercando, sin dall’inizio, di coinvolgere tutte le risorse possibili – anche esterne – per dare risposte concrete ai problemi, spesso urgenti, che da troppo tempo affliggono Senise.

Ci sarà modo e tempo, ovviamente, per valutare il percorso amministrativo nel suo complesso.

Ma crediamo che un confronto costruttivo, orientato al bene comune e non al mero scontro politico, sia la strada migliore per far crescere davvero la nostra comunità.

Il Coordinamento della Fondazione FareFuturo

Prof. Giovanni Lonetti