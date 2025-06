ChatGpt usato da quasi 9 milioni di italiani, giovani su Character AI

Accelera anche in Italia l’uso di ChatGpt.

Solo ad aprile l’app di intelligenza artificiale è stata usata ogni mese da quasi 9 milioni di italiani (8,8 milioni) pari un quinto della popolazione che usa Internet.

La penetrazione maggiore, il 35%, è nella fascia d’età 18-24 anni; l’app è usata dal 37% degli studenti. Sono i dati contenuti nel report dell’esperto di digitale Vincenzo Cosenza, sulla base delle rilevazioni di ‘Audicom – sistema Audiweb’.

Dall’analisi si scopre però che l’app in cima per tempi di utlizzo, sfiora le 20 ore al mese per persona, è Character AI. Permette di creare un chatbot con cui parlare sullo stile dei personaggi famosi: è usata dai più giovani, soprattutto donne, e negli Stati Uniti si è acceso un faro per la mancanza di moderazione e controllo.

Secondo il report di Cosenza, in Italia dopo ChatGpt seguono a grande distanza Google Gemini (usato in media da circa 2,3 milioni di italiani, 2,8 milioni ad aprile 2025) e Microsoft Copilot (1,9 milioni, 2,7 milioni ad aprile 2025).

Al quarto posto spunta l’alternativa cinese Deepseek con 716.000 utenti in media (518.000 ad aprile), seguita da Perplexity con 270.000 e da Claude di Anthropic con 158.000. Chiudono la classifica Character AI con 119.000 utenti e Grok, usabile da due mesi in Italia dentro X, con 54.000.

“L’adozione delle applicazioni di intelligenza artificiale generativa in Italia è in piena accelerazione e mostra segnali molto promettenti soprattutto per i principali chatbot come ChatGpt, Gemini e Copilot – afferma Cosenza – La sfida dei prossimi mesi sarà quella di passare dal tipo di uso attuale, sporadico e sperimentale, ad una vera integrazione nella quotidianità professionale e personale degli italiani”.

