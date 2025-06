RICERCA, UNIVERSITÀ, AFAM: LA UIL RUA BASILICATA AL LAVORO PER RAFFORZARE LA RAPPRESENTANZA

Nella mattinata di venerdì 27 giugno si è tenuto a Roma il Consiglio Nazionale della UIL RUA, un appuntamento di grande rilevanza per il mondo della conoscenza, che ha riunito dirigenti e delegati da tutta Italia.

Presente anche la UIL RUA Basilicata, con una delegazione guidata dal Commissario Regionale Diego Sileo e dai delegati Marilena Amoroso e Luigi Nardiello. Una partecipazione attiva e qualificata che conferma il rinnovato impegno della nostra organizzazione nella fase di rilancio e consolidamento della rappresentanza nei comparti della ricerca, dell’università e dell’alta formazione artistica e musicale.

I lavori hanno visto la partecipazione nazionale del Segretario Generale UIL PierPaolo Bombardieri, del Segretario Organizzativo UIL e Commissario UIL RUA Emanuele Ronzoni, del Segretario Generale UIL Scuola Giuseppe D’Aprile e del Subcommissario UIL RUA Alessandro Fortuna.

Tra i temi al centro del confronto il rafforzamento della contrattazione, la tutela del personale precario, le prospettive del sistema universitario e della ricerca pubblica, la valorizzazione delle professionalità tecnico-amministrative e il ruolo strategico dell’AFAM.

“La UIL RUA Basilicata – ha dichiarato il commissario Diego Sileo – intende ripartire accanto alla UIL Basilicata, nel solco del sindacato di comunità, per rafforzare la propria presenza all’interno degli atenei, degli enti di ricerca e delle istituzioni AFAM della regione. Vogliamo costruire una categoria che nella collaborazione federale con la UIL Scuola sia sempre più vicina a lavoratrici e lavoratori, capace di ascoltare, rappresentare e contrattare soluzioni reali ai problemi quotidiani di chi opera nel mondo della conoscenza.”

Grande soddisfazione, infine, è stata espressa per i risultati ottenuti nelle recenti elezioni RSU, che hanno premiato l’impegno e la serietà della UIL RUA su tutto il territorio nazionale.

Il nostro compito – ha sostenuto il segretario generale Uil PierPaolo Bombardieri – è ambizioso e strategico: aumentare gli iscritti, coinvolgere le persone per poterle rappresentare e batterci per i loro diritti. Questa non è una questione simbolica, ma la condizione necessaria per crescere come categoria. Abbiamo già dimostrato che si può vincere, è ora di fare ancora di più.

Siamo pronti a firmare nuovi contratti, ma con una condizione non negoziabile: recuperare il potere d’acquisto, subito in busta paga. Non vogliamo promesse, ma risultati immediati. Abbiamo tutti gli strumenti a disposizione per offrire risposte concrete ai lavoratori della UilRua e garantire loro futuro e tutela.