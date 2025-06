Max Gazzè e i Quintorigo con John De Leo al Festival Lupo

Dopo il successo della prima edizione, torna Lupo nel Parco Regionale Storico di Monte Sole a Marzabotto, nel bolognese, la manifestazione ideata e curata da Ozono Factory Aps (in collaborazione con Crinali Aps) che dal 2021 gestisce il Rifugio Re_Esistente “Il Poggiolo”, spazio di accoglienza, condivisione e programmazione culturale nei luoghi dove si consumò l’eccidio nazi-fascista del settembre del 1944, la più grande ed efferata strage compiuta dalle SS in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale.

Appuntamento da venerdì 4 a domenica 6 luglio per tre giornate di grande musica, e non solo, sul nuovo grande “palco piazza” progettato dallo Studio GRRIZ di Bologna, una struttura interamente lignea pensata per fondersi con il paesaggio naturale circostante: una line up che sarà inaugurata venerdì 4 luglio alle 22 da Max Gazzè con il suo Musicale Loci 2025, il progetto che unisce le sue note a quelle delle migliori orchestre popolari e delle tradizioni locali italiane.

Noto per l’innovazione e la capacità di fondere diversi generi musicali, Gazzè sale sul palco di Lupo accompagnato dalla Orchestra Popolare del Saltarello, un organico formato da 10 musicisti e un corpo di ballo.

E poi i Quintorigo con John De Leo (5/7), i suoni dal mondo con l’Orchestra Colombian Latin Jazz e il duo Evoéh, la musica resistente e queer di Collettiva Elettronika e il teatro viaggiante di Ateliersi con lo spettacolo We Did It, utopia di una rinnovata armonia tra uomo e ambiente.

ANSA