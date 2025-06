Matera, Giordano (Ugl): “Auguri al Questore e ai nuovi funzionari della Polizia di Stato”.

“Congratulazioni ai nuovi poliziotti per l’ingresso ufficiale in servizio e l’augurio di un proficuo lavoro nella tutela della collettività e delle istituzioni. È un traguardo importante che li vedrà impegnati operativamente in giro per il paese, pronti a servire e proteggere i cittadini”.

E’ quanto esterna a nome dell’Unione Generale del Lavoro di Matera, il Segretario Provinciale della Confederazione UGL Pino Giordano per il quale, “l’UGL esprime auguri e felicitazioni a nuovi dirigenti di polizia che sono stati trasferiti a Matera, ossia i 3 nuovi Funzionari della Polizia di Stato: il Commissario Capo Dr. Salvatore Catapano il Commissario Dr.ssa Sabina Di Stasi ed il Commissario Dr.ssa Maria Grazia Corcelli. Il Dr. Catapano ha assunto l’incarico di Dirigente del Commissariato distaccato di P.S. di Policoro, mentre la Dr.ssa Di Stasi è stata assegnata all’Ufficio di Gabinetto della Questura. La Dr.ssa Maria Grazia Corcelli, invece, è stata assegnata alla Sezione di Polizia Stradale di Matera, quale Funzionario addetto. Al Questore di Matera Emma Ivagnes e a tutti loro vanno gli auguri del Segretario Ugl Giordano: in diverse occasioni, abbiamo sottolineando la disponibilità alla cooperazione e il sostegno evidenziando la volontà di un rapporto di fattiva collaborazione tra le istituzioni e la organizzazione sindacale Ugl. Alla nuo­va squadra del­la no­stra provincia vo­glia­mo espri­me­re le più sen­ti­te congratulazioni. Sono sicuramente incarichi prestigiosi, ma allo stes­so tem­po al­quan­to impegnativi, che sia­mo cer­ti saranno con­dot­ti in pie­na continuità con quan­to realizzato dai loro predecessori. Dal­la no­stra organizzazione sindacale non può che es­ser­ci mas­si­mo so­ste­gno al Questore e ai Dirigenti come a tutti i poliziotti da sem­pre in pri­ma li­nea nel­la lot­ta alla criminalità ed al malaffare. Do il benvenuto, a Matera e nella Provincia, ai nuovi poliziotti. La Provincia di Matera, che mi onoro di rappresentare come Segretario Provinciale dell’Ugl da anni, è pronta ad accoglierli e ad offrire ogni forma di confronto e proficua collaborazione istituzionale, per rendere la provincia di Matera e il suo territorio, grazie alla preziosa azione delle forze dell’ordine, sempre più sicura nelle sue articolazioni istituzionali, sociali, politiche, economiche”.