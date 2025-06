La fotografia d’arte di “Immagini sul Lago”

Arte e cultura fotografica hanno animato dal 7 al 15 giugno sul lago di Bracciano la terza edizione di Immagini sul Lago con la proposta di concorsi, mostre diffuse, workshop fotografici e laboratori.

Una manifestazione, riconosciuta dalla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche – FIAF e patrocinata da Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Comune di Trevignano Romano, Comune di Bracciano, Comune di Anguillara Sabazia, Consorzio Lago Bracciano, che va in crescendo grazie anche al dichiarato interesse delle istituzioni locali.

All’incontro inaugurale alla sede del Consorzio Lago Bracciano hanno sottolineato il valore del progetto quale fattore che unifica ulteriormente i tre paesi rivieraschi.

Presenti per l’occasione sindaci di Trevignano e Anguillara, Claudia Maciucchi e Angelo Pizzigallo, e l’assessore alla Cultura di Bracciano Biancamaria Alberi.

Un saluto è stato fatto anche dall’assessore alla Cultura di Ronciglione Alessandra Ortenzi che ha auspicato anche il coinvolgimento del lago di Vico per le edizioni che verranno.

La formula 2025 della manifestazione ha proposto ben otto mostre fotografiche in altrettanti luoghi oltre a concorsi e workshop.

Un gran lavoro di organizzazione per gli ideatori Osvaldo Sponzilli del Lago incantato e Michele Bonanni de Il Vivaio delle Immagini che da tempo si sono messi insieme per dare vita ad un progetto comune, assieme ad un numeroso comitato organizzativo composto anche da Letizia Sonzio, Andrea De Ieso, Gioia Costa, Andrea Getuli, Graziarosa Villani, Patrizia Onorati, Giancarlo Torregiani, Giada Sponzilli, Marco Valentini, Giosiana Giuliani, Roberta Carnevaletti, Angelo Luciani, Fabrizio Sanetti, Alessio Romeo, Davide Gualtieri, Molto interesse è stato dimostrato anche per i laboratori tra i quali uno dedicato alla mitica Polaroid, apparecchio fotografico che non smette di affascinare.

Buona la partecipazione anche ai concorsi proposti sul tema “Salute: il ritorno al naturale” e “Vento”.

La giuria qualificata, in particolare, ha premiato, per la prima sezione, gli scatti di Elisa Crestani, prima classificata, Ada Friello, seconda classificata, Silvia Sassucci, terza classificata e per la seconda sezione Gianni Ciampi, primo classificato, Giovanni Firmani, secondo classificato e Cristina Bacchi, terza classificata.

Il concorso fotografico per le scuole “Un fotoracconto in tre scatti” ha visto come prima classificata Asia Spinucci e come secondo classificato Gioele Merlini. I premi sono stati un buono acquisto di 150 euro offerto da Foto Video Mecarini – Viterbo.

Vari gli argomenti sui quali i fotografi selezionati si sono cimentati oggetto delle mostre diffuse in musei, chiese, ristoranti e sedi istituzionali.

A Trevignano Romano sono state allestite le mostre Viaggio dentro l’India Minore – di Enrico Martella a La Grotta Azzurra, Aqua di Max Angeloni alla chiesa di Santa. Caterina e La memoria del passato – Frammenti dell’archivio storico fotografico trevignanese a cura di Alessio Romeo al portico del Municipio.

Ad Anguillara Sabazia sono state allestite le mostre Solco Dritto di Diego Bardone al Museo Storico della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare “Augusto Montori” e la Rassegna fotografica Borgo Vivo di Giosiana Giuliani al centro storico.

A Vigna di Valle è stata allestita la mostra Armonie in Movimento – Forza e Bellezza della Natura – di Letizia Sonzio al Museo Storico dell’Aeronautica Militare – MUSAM. A Bracciano sono state allestite le mostre L’ultimo Pescatore di Giosiana Giuliani alla sede del Consorzio Lago di Bracciano, Onirika di Donato Chirulli a Salotto Belvedere.

