Giacobbo torna con Freedom

La risposta che ricevo più frequentemente? ‘Le diamo il permesso di entrare e filmare, perché è il primo che lo chiede’”.

Lo racconta con orgoglio Roberto Giacobbo che del mostrare bellezza, svelare luoghi e dipanare misteri al grande pubblico tv ha fatto una missione, da oltre venticinque anni.

Oggi è pronto a tornare con i suoi supereroi (come chiama la sua troupe) per la settima edizione di Freedom – Oltre il confine, il programma d’informazione, approfondimento e divulgazione di Retequattro, da domenica 29 giugno in prima serata.

Saranno nove nuove puntate, a cura di Contenuti – Production & Media, al via subito con un protagonista d’eccellenza: Papa Francesco. “Una persona eccezionale – racconta Giacobbo – L’avevo già incontrato per un documentario su Madre Teresa di Calcutta.

Questa volta volevo ripercorrere il cammino di Sant’Ignazio di Loyola, il fondatore dell’ordine dei Gesuiti, e cercavo qualcuno che potesse spiegare il suo messaggio. Chi meglio di Papa Francesco?

Era novembre 2024 e lui stava ancora bene. E’ stato un incontro informale, a Santa Marta, rapido, ma intenso. Lo vedrete, per sottolineare che era un video realizzato apposta per noi, ha iniziato il racconto rivolgendosi direttamente a me”.

Giacobbo ha fatto tappa anche a Montecassino, trovando documenti che fanno pensare che Sant’Ignazio si sia fermato lì prima di fondare la Compagnia del Gesù.

Nella puntata si prosegue poi a Roma, al Senato, dove sono tornate preziose tele che sembravano perdute. E ancora, il fiume sotterraneo delle Grotte di Pastena; Palau e le energie della Terra; i segreti delle connessioni tra gemelli; e un confronto con Aldo Cazzullo.

“Oggi – prosegue Giacobbo – il programma di divulgazione come genere è molto cresciuto, spesso si scontra nei palinsesti con grandi varietà e fiction”.

Anche per questo, con la regia di Camillo Cutolo, “in questa edizione a Freedom abbiamo dato una forte accelerazione all’immagine, alla fotografia, al montaggio dei contenuti”.

ANSA