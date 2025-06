Whoopi Goldberg sarà in Un posto al sole “Grande regalo per i 30 anni della fiction”

“Per i 30 anni della fiction, avremo questo regalo fantastico – ha detto -. Stiamo scrivendo la linee di Whoopi e sarà una linea singolare perché ci sarà anche del mistery e ci sarà un incontro anche sentimentale tra lei e uno dei protagonisti di Un posto al sole”. Nel corso dei palinsesti è stato mandato un video in cui l’attrice si è detta felice di essere presente nella fiction. Goldberg sarà, inoltre, presente in una conferenza stampa in cui sarà presentato l’evento.