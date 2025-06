TARVISIO Giovani creativi cercasi: ripensare il Biolago Saifnitz con un concorso di idee

Il 14 giugno scorso, all’Hotel Spartiacque, si è svolto l’evento di lancio del concorso di idee, un’iniziativa per coinvolgere giovani innovatori nel progettare un futuro rigenerativo per questa area, trasformandola in uno spazio educativo, ricreativo e fruibile tutto l’anno, sia dalle comunità locali che dai turisti.

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di discutere il passato, il presente e soprattutto il futuro del Biolago, con l’obiettivo di creare un progetto concreto che risponda ai bisogni del luogo e promuova sinergie con altre attività sul territorio.

Il concorso rientra nel contesto del progetto Interreg Italia/Austria REGENERATE, che coinvolge quattro destinazioni alpine d’eccellenza per lo sviluppo di un turismo sostenibile e rigenerativo.

La cooperazione transfrontaliera è al cuore di questo progetto, che mira a sperimentare nuovi prodotti e servizi turistici, rispondendo alle specifiche esigenze di ogni destinazione. Oltre al Tarvisiano, altre aree stanno affrontando sfide simili.

In Alta Badia, l’area verde Burjé a Corvara sarà trasformata in un vivace luogo di incontro, mentre a Livinallongo e Colle Santa Lucia si valorizzerà il cammino “Via del Ferro”, migliorando la distribuzione dei flussi turistici e creando nuove opportunità legate al trekking.

Nel comprensorio di Nassfeld Lesachtal Weissensee, la campagna “Unser Daham bleibt sauber” sensibilizzerà la comunità sulla necessità di preservare la natura incontaminata, attraverso concorsi creativi e attività condivise.

Questa è solo la prima tappa di un percorso che culminerà a Tarvisio con un hackathon a fine settembre, una vera e propria maratona creativa di 24 ore dove verranno valutate e presentate le migliori idee nate in ogni territorio.

Inoltre, l’hackathon si svolgerà appena prima del Forum sul Turismo Sostenibile, evento di portata nazionale che quest’anno sarà ospitato a Tarvisio il 27 settembre 2025.

Le idee che verranno accelerate durante l’hackathon non si fermeranno ai prototipi: ogni team selezionato avrà la possibilità di lavorare fianco a fianco con gli enti locali fino a marzo 2026 per realizzare un’azione pilota concreta.

Inoltre, i quattro team vincitori partiranno per un viaggio studio alla scoperta di esperienze di turismo rigenerativo in Europa.

I giovani sono invitati a formare dei team e proporre idee innovative per dare nuova vita al Biolago di Saifnitz.

Le idee dovranno essere inviate entro il 14 luglio 2025 attraverso il modulo disponibile sul sito ufficiale del progetto.

Per maggiori informazioni, il regolamento completo e il modulo di partecipazione, visitare la pagina ufficiale: https://regenerate.etifor.net.