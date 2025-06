Senise, quasi pronto il nuovo asilo nido: un investimento sul futuro dei più piccoli e della comunità -FOTO

Sta per aprirsi un nuovo capitolo per la comunità di Senise e dei comuni limitrofi: è ormai in dirittura d’arrivo il nuovo asilo nido comunale in via Soldato Vincenzo Palermo. Un’opera attesa, pensata con attenzione e realizzata grazie a un’importante sinergia tra istituzioni, professionisti del territorio e fondi europei. Un progetto che, oltre al valore materiale, porta con sé un forte significato umano e sociale.

Nato nell’ambito del PNRR – Missione 4 “Istruzione e Ricerca”, il progetto ha beneficiato del finanziamento europeo Next Generation EU, attraverso l’Investimento 1.1, dedicato al potenziamento dell’offerta educativa nella prima infanzia. Il Comune di Senise ha risposto con prontezza, proponendo un intervento ambizioso: la demolizione e ricostruzione dell’ex edificio comunale, per dar vita a una nuova struttura moderna, sicura e funzionale.

Dopo l’approvazione della graduatoria, il Comune ha ricevuto un primo finanziamento pari a 1.170.000 euro, a cui si è aggiunto un ulteriore contributo di 117.000 euro dal Fondo Opere Indifferibili (FOI) per fronteggiare l’aumento dei costi dei materiali. L’importo complessivo ha così raggiunto la somma di 1.287.000 euro.

Dietro le cifre, ci sono volti, mani, idee. I lavori, affidati a UNYON Consorzio Stabile SCARL e diretti da un team di professionisti – tra cui l’ingegner Giovanni Matrone, il geometra Nicola e l’ingegner Egidio Uccelli – stanno per concludersi. La fine del cantiere è prevista per metà luglio 2025, e già si intravede il risultato: una struttura accogliente, luminosa, pensata per i bambini e per chi ogni giorno si prende cura della loro crescita.

Grazie all’ultima determinazione del Settore Tecnico, guidato dall’Architetto Filardi , è stata anche affidata la fornitura degli arredi alla ditta Spazio Arredo s.r.l., che ha curato un progetto d’interior design su misura per i piccoli ospiti. Ogni ambiente sarà dotato di spazi pensati per favorire l’apprendimento attraverso il gioco, con materiali sicuri, stimolanti e rispettosi delle esigenze dei bambini.

Questo nuovo asilo non è soltanto un edificio: è una promessa. È l’impegno concreto dell’amministrazione e della comunità a investire nella qualità dell’educazione, a garantire alle famiglie servizi essenziali e a offrire ai più piccoli un luogo dove iniziare a scoprire il mondo in sicurezza, giocando e imparando.

Una struttura così moderna e funzionale rappresenta anche un riferimento per tutto il territorio, contribuendo a contrastare la dispersione scolastica e a sostenere la natalità, in un’epoca in cui i piccoli centri come Senise sono spesso messi alla prova da dinamiche di spopolamento.

Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Tra qualche settimana, le porte del nuovo asilo nido si apriranno e accoglieranno i sorrisi dei primi bambini. Un traguardo che è anche un punto di partenza, perché educare i più piccoli è il primo passo per costruire un futuro più coeso, attento e umano.

Senise può essere fiera di questo progetto. E i cittadini, grandi e piccoli, possono guardare con fiducia a ciò che sta per nascere: non solo un asilo, ma un luogo di vita, di relazioni, di speranza.