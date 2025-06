L’annuncio di Trump: ‘Raggiungeremo un cessate il fuoco a Gaza entro una settimana’

Raggiungeremo un cessate il fuoco a Gaza entro la prossima settimana”.

Lo ha detto Donald Trump nello Studio Ovale sottolineando che “l’intesa è vicina”.

“L’Iran mi vuole incontrare e lo faremo presto” ha aggiunto il presidente che poi è tornato ad attaccare Europa e Canada sui dazi.

“Con la digital tax l’Ue non ne uscirà bene, come il Canada”, ha detto il presidente nello Studio Ovale accusando il governo di Ottawa di aver agito “in modo stupido”. “L’Ue imparerà presto a non essere cattiva con noi”.

E’ l’avvertimento Trump che ha accusato l’Ue di avere “molte tasse ingiuste” contro le aziende americane. “Sono molto cattivi”, ha aggiunto il presidente. “L’Ue è stata creata per danneggiare gli Stati Uniti”, ha aggiunto.

