La mostra Caravaggio 2025 prorogata fino al 20 luglio

Visto l’eccezionale successo – con oltre 400mila visitatori registrati finora e il grande interesse suscitato in patria e fuori – la mostra cult “Caravaggio 2025” non chiuderà come previsto il 6 luglio ma proseguirà la sua felice avventura a Palazzo Barberini per altre due settimane: le Gallerie Nazionali di Arte Antica annunciano infatti la proroga fino al 20 luglio dell’esposizione curata da Francesca Cappelletti, Maria Cristina Terzaghi e Thomas Clement Salomon.

Gli orari di visita resteranno gli stessi del mese di giugno: dal lunedì al mercoledì, dalle 9 alle 22 e dal giovedì alla domenica dalle 9 alle 24.

Il percorso espositivo dal 7 luglio (con una pausa il 9 luglio, quando la mostra sarà chiusa) resterà invariato nelle sue sezioni e contenuti, con la sola eccezione dell’opera I Musici (1595-1596), che tornerà al Metropolitan Museum of Art di New York, per precedenti impegni istituzionali.

Dunque una nuova opportunità per il pubblico di ammirare i restanti 23 straordinari capolavori, tra cui alcuni raramente visibili – come il Ritratto di Maffeo Barberini, l’Ecce Homo riscoperto a Madrid nel 2021 e la prima versione della Conversione di Saulo -, scoprendo l’immutata capacità di Caravaggio di parlare al mondo contemporaneo con la sua potenza narrativa, la drammaticità e la verità pittorica.

La prevendita dei biglietti aprirà lunedì 30 giugno e resterà comunque attiva la possibilità di visitare fino al 20 luglio il Casino Boncompagni Ludovisi con un biglietto speciale legato alla mostra.

